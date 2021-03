Jakie choroby widoczne są w zbożach i czym na wiosnę je chronić? Lustracja.

W Centrum Kompetencji BASF w Pamiątkowie (woj. wielkopolskie) 17 marca zlustrowaliśmy wspólnie z ekspertami BASF wszystkie gatunki zbóż ozimych. Na bazie obserwacji firma zaproponowała wiosenny program ochrony zbóż, oparty na nowej substancji czynnej jaką jest Revysol.

Spotkanie poprowadzili Marcin Łański oraz dr Szymon Łączny z BASF.

Na początku przypomniano o zaprawie Systiva 333 FS (fluksapyroksad) zaznaczając, że od niedawna fungicyd ten uzyskał także rejestrację w życie ozimym.

Żyto hybrydowe, zaprawiane preparatem Systiva Fot. A. Kobus

– Razem w kombinacji z zaprawą Kinto Plus, Systiva stanowi dobrą ochronę dla zbóż, gwarantując im lepszą zdrowotność oraz lepsze ukorzenienie – mówił Marcin Łański.

Zboża w Pamiątkowie jesienią były potraktowane herbicydem Pontos (pikolinafen, flufenacet) w dawce 0,5l/ha i do tego dołożyliśmy 100g diflufenikanu. Dlaczego dodatek DFF? – Pontos to herbicyd kompleksowy, ale jeśli mamy duża kompensacje chabra, czy tez samosiewy rzepaku zalecamy taki dodatek – tłumaczył Łański.

Wiosenne odchwaszczanie

– Jeśli ktoś nie zrobił jesiennego zabiegu i stawia na wiosenne odchwaszczanie polecamy Biathlon 4D (florasulam, tritosulfuron) w dawce 50 g/ha + 0,5 l adiuwanta Dash zastosowany najlepiej do fazy BBCH 31. Należy pamiętać, że preparat zwalcza chwasty dwuliścienne i można go stosować zarówno w zbożach ozimych jak i jarych. Jeśli chcielibyśmy tym preparatem wykonać zabieg poprawkowy, wówczas dawkę zwiększamy do 70g/ha + 0,7 l Dash i możemy go stosować nawet do w pełni wykształconego liścia flagowego.

Zboża wyraźnie wznowiły wegetacje, o czym świadczą białe przyrosty korzeni Fot. A. Kbous

Pszenica ozima w wielu kombinacjach

W Pągowie wysiano wiele odmian pszenicy o różnej zimotrwałości i o różnej podatności na choroby. – Na takiej kolekcji badamy jak to nasze najnowsze rozwiązanie oparte o s.cz. Revysol wpływa na stan i zdrowotność roślin – mówił Łański.

– W Pamiątkowie odmiana podatna pszenicy była bardzo silnie porażona mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Widoczne był stare infekcje i porażone dolne liście. Można było także odnaleźć symptomy septoriozy paskowanej liści oraz rdzy brunatnej. -Największym tu zagrożeniem jest septorioza i na rozwój tego patogena szczególnie należy uważać – analizowali wspólnie Marcin Łański oraz dr Szymon Łączny.

Odmiany podatne zostały silnie zainfekowane już jesienią mączniakiem prawdziwym zbóż i traw Fot. A. Kobus

Jak chronić zboża wiosną?

Firma proponuje swoje najnowsze rozwiązania oparte o substancje czynną Revysol.

Zabieg T-1

– Tu budujemy fundament pod dalszą ochronę, wiec zabieg musi być skuteczny i przede wszystkim wykonany w terminie, co nie zawsze umożliwia zimna wiosna. Dlatego warto sięgać po rozwiązania dostępne od 5 st.C. Takim rozwiązaniem jest RevyFlex – mówił Łański

Jest to rozwiązanie zawierające dwa produkty: Revycare (mefentriflukonazol, piraklostrobina) w dawce 0,8-1,0 l/ha oraz Flexity (metrafenon) w dawce 0,4-0,5 l/ha.

– Co nam daje to rozwiązanie? Pełną ochrona przed chorobami podstawy źdźbła oraz kontrolę chorób liści takich jak septorioza, mączniak oraz rdze – mówił Łański.

Na plantacjach mniej intensywniej prowadzonych lub gdy presja chorób jest mniejsza albo mamy do czynienia z odmianą bardziej odporną możemy wykonać zabieg w tych niższych dawkach czyli Revycare 0,8l/ha + Flexity 0,4l/ha.

Zabieg T-2

Do ochrony górnych liści czyli w terminie T-2 na liść flagowy firma proponuje Revysky, który składa się z Revysolu (mefentrifluconazol) oraz Xemium (fluksapyroksad) w dawce 1,25-1,5 l/ha, natomiast w pszenżycie i życie ozimym w dawce 1,0 l/ha. Aplikujemy ten fungicyd w fazie liścia flagowego.

Revysol (mefentrifluconazol) działa nawet do 50 dni na septoriozę paskowana liści – chorobę najgroźniejszą w tym okresie. Co więcej jest odporny na zmywanie przez deszcz, ponieważ już po 1 godz., Revysol jest związany z warstwą woskową liścia. Dzięki temu, że bardzo dobrze działa zarówno interwencyjnie jak i wyniszczająco na bytujące w łanie choroby liści, ma szerokie okno aplikacji.

Zabieg T-3

W trzecim zabiegu, w celu zabezpieczenia przed chorobami kłosa BASF poleca RevyTop. To zestaw dwóch fungicydów Sulky oparty o Revysol (mefentriflukonazol), który stosujemy w dawce 0,5 l/ha i Simveris (metkonazol) w dawce 1,0 l/ha.

-Dzięki temu że Revysol bardzo szybko się wchłania jest bardziej odporny na degradację spowodowaną promieniowaniem UV., nawet 4-krotnie wyższą (w porównaniu do protiokonazolu) – mówił Łański.

Wariant ekonomiczny

Na plantacjach prowadzonych mniej intensywnie firma proponuje Duet na Start. Jest to pak dwóch fungicydów: Empartis + Flexity. To kombinacja 3 substancji czynnych: boskalid, metrafenon i krezoksym metylowy. Duet na Start polecany jest do stosowania w dawce Empartis 0,75 l/ha + Flexity 0,25 l/ha. W kombinacji dwuzabiegowej będzie polecane razem z fungicydem Priaxor (na T-2/T-3).

Ze wszystkich gatunków zbóż najbardziej zaawansowane w rozwoju było pszenżyto ozime Fot. A. Kobus

Jęczmień ozimy przezimował dobrze, są jednak widoczne objawy porażenia mączniakiem zbóż i traw oraz plamistością siatkową Fot. A. Kobus

A jak prezentują się plantacje z rzepakiem ozimym?