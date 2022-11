Podczas konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbyła się 27 października 2022 r. zapytaliśmy Dariusza Sipa, prezesa Syngenta, jak biznes związany ze środkami ochrony roślin widzi swoją przyszłość w kontekście ograniczeń aplikacji pestycydów. Ale też zapytaliśmy czy są przygotowani, na zasady wynikające z coraz częściej podejmowanego tematu – rolnictwa węglowego.

W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Ten budzi duże wątpliwości i pytania. Zakłada on bowiem ogólnounijną redukcję stosowania pestycydów o 50 proc. Cięcia mają być takie same dla wszystkich krajów, ale jednocześnie inne, bo państwa unijne mają też różne obecnie zużycie substancji czynnych na hektar. Projekt rozporządzenia, zawiera też przepisy bardzo istotnie ograniczające możliwość stosowania środków ochrony roślin na tzw. terenach wrażliwych. Ich definicja jest jednak niezbyt precyzyjna i wzbudza wiele polemik. Czy nastąpią jego modyfikacje i jak może on się odbić na biznesie?

Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin

Niestety decyzje związane z projektem rozporządzenia w obecnym kształcie mogą odbić się zarówno na firmach dostarczających środki produkcji na rynek, ale też i na rolnikach. Firma Syngenta zgłosiła swoje uwagi do niego i podkreśla, że ze strony polskiej jest on monitorowany przez resort rolnictwa i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

- Czekamy, jakie będą dalsze implikacje. Oczywiście jest pewien element zagrożenia, że Polska jako kraj zostanie troszeczkę gorzej potraktowana, chociażby ze względów statystycznych, gdzie jest to przyjęte jako pewien benchmark (od redakcji: wskaźnik gospodarczy) w kontekście jak ta redukcja powinna wyglądać. A jak ona fizycznie będzie wyglądać tego na dzisiaj do końca nie wiemy. Ale cały czas mamy nadzieję, że tutaj będzie racjonalne podejście – mówił nam Dariusz Sip.

Jak dodał, obawy budzą też tzw. obszary wrażliwe.

- Definicja jest bardzo szeroka i może przełożyć się na to, że bardzo duży obszar obecnych użytków rolnych zostanie wyłączony z produkcji lub ta produkcja będzie niemożliwa, ze względu na fakt iż nie będzie można stosować środków ochrony roślin. Nie tylko konwencjonalnych, ale i biologicznych. Czy preparatów, które są zarejestrowane w rolnictwie ekologicznym – podkreślił prezes Syngenta Polska.

Rolnictwo węglowe

Sip wypowiedział się też na temat rosnącej roli systemu rolnictwa węglowego.

- My jako firma bardzo mocno przyglądamy się tym regulacjom i poświęcamy dużo środków, również finansowych, aby wyjść z konkretnym rozwiązaniami do naszych klientów – mówił.

Firma kilka tygodni temu w Holandii, po raz pierwszy zaprezentowała innowacyjne narzędzie z rolnictwa cyfrowego.

- Zaprezentowaliśmy projekt pod nazwą Interra Scan. Polscy rolnicy też będą mogli z niego skorzystać. Będziemy oferować usługę kompleksowego skanowania profilu glebowego i na tej podstawie będziemy generować mapy i zasobności. Wspomagać też proces decyzyjny – mówił Dariusz Sip.

Kolejnym jego zdaniem elementem rolnictwa węglowego jest precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin. - Mamy aplikację SprayAssist, która pozwala rolnikowi w bardzo łatwy sposób podjąć decyzję w których momencie, jaka ilość preparatu, powinna być zastosowana w danej uprawie – zaznaczał nasz rozmówca.

Więcej informacji w filmie poniżej.