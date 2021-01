Jakie firmy prowadzą badania opryskiwaczy „po nowemu”?

Już są znane firmy, gdzie można wykonać według nowych przepisów, badania opryskiwaczy polowych. Sprawdź czy są one blisko Ciebie!

- Wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – poinformował nas Grzegorz Gorzała z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. prowadzenie badań opryskiwaczy polowych jest możliwe wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań. Otwartym pytaniem było, które to jednostki. Dopytywali o to rolnicy, a my w ich imieniu zapytaliśmy PIORiN, odpowiedzialny za to działanie. Dostaliśmy odpowiedź, że Inspekcja pracuje nad taką listą po uprzednim wyrażeniu przez nie zgody na taką publikację.

Teraz są już one znane i zamieszczone właśnie na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/.

- Wykaz obejmuje jednostki wykonujące badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych (innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach), które spełniają nowe wymagania, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Wykaz jednostek będzie na bieżąco aktualizowany. Podmioty, które dostosują badania do nowych wymogów mogą zgłaszać chęć zamieszczenia swojej jednostki na ww. liście do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa – podaje PIORiN.

- Wykonywanie badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego sprawności jest działalnością wymagająca wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Rejestry wszystkich podmiotów prowadzących działalność w powyższym zakresie udostępnianie są przez wojewódzkich inspektorów pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/ - podano.

Rejestry, obejmują również jednostki, które świadczą usługi w zakresie badań:

- opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych;

- opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych;

- sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach kolejowych;

- urządzeń przeznaczonych do zaprawiania nasion, innych niż przemysłowe;

- instalacji przeznaczonych do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;

- sprzętu samobieżnego lub ciągnikowego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;

- sprzętu agrolotniczego;

- sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, innego niż wyżej wymieniony, nie będącego opryskiwaczami ręcznymi lub plecakowymi, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Źródło: PIORiN

