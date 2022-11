Wraz z wejściem rzepaku w listopadową część jesieni kończy się okres zabiegów ochronnych. Czy coś nas czeka jeszcze tej jesieni?

Jest jeszcze czas na zwalczanie samosiewów zbóż.

Możliwe są dalsze naloty mszyc.

Czy listopad to koniec jesiennej ochrony rzepaku?

Rzepak w okresie jesiennym wymaga minimum dwóch zabiegów - zwalczania chwastów dwuliściennych oraz zabiegu fungicydowego połączonego z regulacją łanu. Wszystkie pozostałe są tak naprawdę opcjonalne i uzależnione od warunków pogodowych. W większości przypadków oba wspomniane wcześniej zabiegi zostały wykonane - na niektórych plantacjach regulacja została wykonana w dwóch podejściach (dotyczy to zwłaszcza plantacji intensywnie rosnących).

Chwasty jednoliścienne mogą być zwalczane do końca jesiennej wegetacji a także na początku wiosny. Tam gdzie graminicyd nie został jak dotąd podany można pomyśleć o zabiegu jeszcze tej jesieni - jeśli tylko pozwolą na to warunki. Jest to już na tyle późny okres, że samosiewy zbóż powinny powschodzić, a tym samym możliwe jest ich skuteczne zwalczanie.

Oczywiście zabieg można także pozostawić na start wiosennej wegetacji - wówczas istnieje możliwość wspólnej aplikacji wraz z regulacją wzrostu i ochroną fungicydową. Rzykujemy jednak, że w przypadku trudnych warunków pogodowych w marcu nie będzie możliwości aplikacji graminicydu na czas i albo ucieknie nam faza rozwojowa rzepaku albo w drugą stronę - samosiewy będą już bardzo mocne (choć nawet w zaawansowanym stadium są one stosunkowo łatwe do zwalczenia przy wykorzystaniu wyższych dawek).

Jeśli listopad przyniesie jeszcze temperatury podobne do tych jakie mieliśmy w październiku to wciąż będziemy mieli na plantacjach rzepaku ryzyko żerowania szkodników. W przypadku gdyby prognozy zapowiadały dłuższy okres z wysokimi jak na listopad temperaturami zabieg ukierunkowany na zwalczanie mszyc może być konieczny. Tu pamiętajmy, że mszyca posiada odporność behawioralną, co oznacza, że ukrywa się pod spodnią stroną liścia. Nie zwalczymy jej zatem środkami kontaktowymi - tanie pyretroidy nie wykażą żadnej skuteczności w tym zabiegu.

Zasadność innych zabiegów jest w tej chwili niewielka - chyba, że pogoda zaskoczy nas wyjątkowo wiosennym warunkami.