Woda jest jedynym nośnikiem, przez który podajemy środki ochrony roślin. Jaka powinna być woda stosowana w opryskach?

Odczyn pH jest jednym z najważniejszych parametrów określających jakość wody w opryskach.

Zbyt zasadowa woda powoduje pogorszenie rozpuszczalności wielu fungicydów i insektycydów.

Wszystko zależy od wody

W zależności od kombinacji ochronnej woda stanowi aż 90 - 95% mieszaniny zbiornikowej. Tak więc możemy w pewnym uproszczeniu przyjąć, że na każde 100 litrów cieczy roboczej przynajmniej 90 z nich stanowi woda - w przypadku produktów o bardzo niskich dawkach może ona stanowić nawet 99% objętości opryskiwacza. Temat jakości wody jest często pomijany, bardzo niesłusznie. Inwestujemy w drogą ochronę, wykonujemy bogate mieszaniny zbiornikowe, a sama woda będąca zarówno nośnikiem jak i rozpuszczalnikiem pestycydów jest traktowana nieco po macoszemu. W ostatnich latach zauważyć można jednak, że szukamy optymalizacji w przypadku zabiegów ochronnych i przykłada się do tego elementu wyższą uwagę. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość wody jest jej pH i często niższa skuteczność może wiązać się właśnie z brakiem optymalnego odczynu cieczy roboczej.

Uwaga przy mieszaninach zbiornikowych

Sprawa jest stosunkowo prosta jeśli nie wykonujemy bogatej mieszaniny. W przypadku tank mixów jest już nieco pod górkę - zwłaszcza jeśli w jednym zabiegu używamy różnych grup produktowych (fungicydy, herbicydy, insektycydy etc). Przykładowo optymalne pH wody dla inesktycydów mieści się zazwyczaj w przedziale 4,5 - 6. W przypadku fungicydów jest to zakres 5,5 - 6,5. Regulatory wzrostu z kolei zazwyczaj pełne właściwości zachowują przy pH 5 - 6,5. Co to oznacza w praktyce?

Stosując wszystkie te produkty w tank mixie musimy wyśrodkować pH. W takim układzie najlepiej jeśli uzyskamy wodę o pH w przedziale 5,5 - 6 (maksymalna wartość dla większości insektycydów, a jednocześnie optimum dla fungicydów i regulatorów). Inaczej sprawa ma się z herbicydami. Te w wielu przypadkach - choć nie jest to norma dla wszystkich substancji - najwyższy poziom rozpuszczalności uzyskują przy wyższym pH (powyżej 6,5). Zdecydowanie w czołówce jeśli chodzi o wysokie pH znajdują się sulfonylomoczniki - substancje należące do tej grupy dla jak najlepszej rozpuszczalności wymagają pH na poziomie nawet 7,5 - 9.

pH zależne od źródła wody

W wielu przypadkach najlepszą wodą do zabiegów będzie deszczówka - tu poziom pH oscyluje w granicach 5,5 - 6,5. Woda pochodząca z wodociągów - w istocie najczęściej używana do wykonywania zabiegów ochronnych - ma z reguły pH na poziomie 6,5 - 9,5. Podobne wartości ma także często woda ze studni. I tak w przypadku aplikacji fungicydów deszczówka będzie lepsza właśnie ze względu na stosunkowo optymalne pH. W przypadku gdy opryskiwacz zalewany jest wodą z wodociągów powinniśmy kondycjonować ciecz (chyba że podajemy sulfonylomoczniki). Na rynku mamy bardzo dużo kondycjonerów stabilizujących pH - w ofercie ma je w zasadzie każdy dystrybutor. Sam koszt zastosowania tych produktów jest niski i opiewa na kilka - kilkanaście zł/ha.

Dodajmy, że brak optymalnego pH prowadzi do obniżenia skuteczności przez niepełne rozpuszczenie podawanych preparatów. Wówczas w zależności od odczynu (zbyt kwaśny / zasadowy) możemy tracić sporą część substancji aktywnej, która nie dotrze do chronionej lub zwalczanej rośliny.