Zwalczanie chowacza brukwiaczka jest jednym z najważniejszych zabiegów wiosennych w rzepaku. Na początku wiosny to w istocie najgroźniejszy szkodnik w rzepaku. Czym możemy go zwalczać?

Do zwalczania chowacza brukwiaczka zarejestrowanych jest tylko kilka substancji czynnych.

Skuteczność zabiegu jest uzależniona m.in. od terminu aplikacji.

Chowacz groźny nie tylko w marcu

Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu zagrożenie ze strony chowacza brukwiaczka przychodziło w drugiej połowie marca. W ostatnich sezonach obserwujemy jednak przesunięcie się masowego pojawu tego szkodnika na plantacjach rzepaku na nieco wcześniejsze terminy - nawet na końcówkę lutego.

W tym roku doszło także to niecodziennego zjawiska. Lokalnie, głównie na południu Polski pojawiły się chowacze w styczniu, co było pokłosiem wyjątkowo wysokich temperatur.

Kryterium kalendarzowe jest jednak czysto orientacyjne - szkodnik ten pojawia się bowiem na polach (tak jak inne agrofagi) w określonych warunkach pogodowych. Chrząszcze opuszczają swoje miejsce zimowania, kiedy temperatura gleby osiągnie 5 - 7 °C. Następnie przy temperaturze powietrza na poziomie 10 - 12 °C chowacz brukwiaczek przenosi się na rośliny rzepaku.

Po początkowym okresie żerowania na liściach samice brukwiaczka składają jaja (do wnętrza pędów - najczęściej u samej podstawy stożka wzrostu). Larwy brukwiaczka potrzebują na wylęgnięcie się około 2 - 3 tygodni. Po wylęgnięciu rozpoczyna się bardzo groźne dla rzepaku żerowanie wewnątrz łodygi - larwy mogą rozwijać się w łodydze nawet około 6 tygodni.

Tak więc łączne zagrożenie ze strony chowacza brukwiaczka to okres dwóch miesięcy, a czasem nieco dłużej - w pierwszej fazie wiosny musimy zapobiec złożeniu jaj. W kolejnej nasz wpływ na zwalczanie szkodnika jest już znacznie mniejszy, gdyż larwy żerują już w roślinie.

Pamiętajmy, że larwy żywią się “wnętrzem” rośliny - wyjadają miękisz. Przez to transport składników pokarmowych wewnątrz rośliny jest bardzo utrudniony. Rośliny takie nie tylko cechują się wolniejszym wzrostem, ale często jest on niemal całkowicie zahamowany. Dodatkowo uszkodzona łodyga wygina się (w kształt litery “S”). Przed zbiorami takie rośliny często wylegają, a same pęknięcia na łodydze są oczywiście autostradą dla patogenów chorobotwórczych.

Mało mechanizmów działania na chowacza brukwiaczka

Zwalczanie chowacza brukwiaczka oparte jest w Polsce o 7 substancji aktywnych. Niestety - pomimo obecności kilku substancji eliminacja tego szkodnika jest coraz trudniejsza. Z jednej strony ze względu na długi okres pojawu na plantacjach i konieczność stałej obserwacji (od końcówki lutego nawet do początku kwietnia - w zależności od warunków meteorologicznych).

Asortyment ubogi a przy stosowaniu tylko kilku substancji i tak mocno ograniczonej ilości mechanizmów działania pojawienie się i wzmocnienie zjawiska odporności to tylko kwestia czasu.

Dobrze znany acetampiryd z grupy neonikotynoidów wykazuje się dobrym poziomem zwalczania brukwiaczka. W ogólnym rozrachunku problemem jest jednak ciągłe jednostronne stosowanie tej samej substancji aktywnej. Biorąc pod uwagę poprzednie lata wychodzi na to, że acetamipryd musiałby być wiosną stosowany minimum dwa - trzy razy. Zaletą tej substancji jest jednak możliwość aplikacji w niskich temperaturach, co jest szczególnie ważne w okresie wczesnowiosennym.

Bardzo dobre efekty powinniśmy uzyskać łącząc acetampiryd z lambdą -cyhalotryną. Atakujemy wówczas brukwiaczka neoniktynoidem + pyretroidem (obie substancje są neurotoksynami).

Oprócz tego do dyspozycji mamy również tau-fluwalinat, gammę - cyhalotrynę, deltametrynę, etofenproks, flupyradifuron.

W ubiegłym roku mogliśmy jeszcze stosować fosmet (z grupy fosforoorganicznej), który cechował się dość dobrym poziomem zwalczania. Niestety jest to kolejna substancja, która “wypadła” z ochrony. Z kolei stosunkowo młodą substancją jest flupyradifuron (na polskim rynku dostępna w preparacie firmy Bayer pod nazwą handlową Sivanto Energy, gdzie występuje wraz z deltametryną).

Skuteczność wszystkich powyższych substancji jest w tym momencie dość dobra. Jest jednak kilka warunków. Przede wszystkim ochrona przed całą gamą szkodników w rzepaku musi być wykonana w punkt - precyzyjnie dobrany termin zabiegu jest tu kluczowy. Kolejna kwestia to stała obserwacja plantacji. Zbyt późna reakcja przyczynia się do złożenia jaj przez samice chowacza, co w konsekwencji prowadzi do silnych uszkodzeń rośliny w jej wnętrzu.