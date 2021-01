Jakie szkodniki mogą zyskać na znaczeniu w kukurydzy?

Na to pytanie odpowiedział prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin PIB podczas webinarium „Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Dzieje się tak m.in. z powodu ocieplenia klimatu.

Organizatorem spotkania w formie internetowej były: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i IOR – PIB w Poznaniu. Tytuł wykładu brzmiał ”Nowe szkodniki oraz aktualne zagrożenia w uprawie zbóż i kukurydzy w Polsce uwzględniające integrowaną ochronę roślin”.

Zmiany klimatu niosą za sobą zagrożenia w postaci występowania i przystosowania się do naszych warunków klimatycznych szkodników, które wcześniej u nas nie występowały. Poza tym te, które u nas żerowały, często zmieniają „obiekt zainteresowania” i „przechodzą” na inne uprawy, których dotąd nie niszczyły. - Zim praktycznie w Polsce nie ma. Są coraz łagodniejsze. Brakuje okrywy śnieżnej, nie ma wysokich mrozów i wydłuża się okres wegetacji. To wszystko wpływa na to, że część gatunków ciepłolubnych tzw. termofilnych, ma lepsze warunki do udanego przezimowania. Dotyczy to również gatunków obcych dla naszej fauny – podkreślał naukowiec. To tylko jeden z powodów takiego stanu rzeczy. Innym jest rosnący areał uprawy kukurydzy czy zmniejszająca się liczba substancji czynnych środków ochrony roślin.

Jakie szkodniki w ostatnim czasie zostały odkryte w uprawie kukurydzy, a wcześniej nie kojarzone były z ta rośliną?

Na przykład te, które typowo żerowały na zbożach – skrzypionka i lednica zbożowa. - Skrzypionki masowo wędrują na plantacje tego gatunku i mogą na niej przechodzić cały cykl rozwojowy – mówił. Problem stanowi też pienik ślinianka, którego cechą charakterystyczną jest to, że w miejscu żerowania larwy pojawia się śluz w postaci piany.

Coraz więcej jest też ślimaków, co miało miejsce w roku ubiegłym. I występowały one również na kukurydzy. Lokalnie pojawia się w tej uprawie również błyszczka jarzynówka, przędziorek chmielowiec, śmietka kiełkówka. Ale też Helotropha leucostigma (nie ma polskiej nazwy), którego gąsienice żerują wewnątrz cienkich łodyg, co ważne na młodej kukurydzy.

– Od pewnego czasu narasta też problem ze zwójkami, które występują np. w początkowym okresie wegetacji i powodują charakterystyczne skręcanie się blaszek liściowych – zaznaczał. Również gąsienice włócznicy białożyłki mogą masowo żerować na blaszkach liściowych kukurydzy i je sztyletować.

Wraz z ociepleniem klimatu wzrasta też problem z miniarkami. Można znaleźć też uszkodzenia powodowane przez turkucia podjadka, który z jednej strony jest pożyteczny, a z drugiej jednak te straty powoduje.

A Wy jakie nowe problemy zauważyliście w uprawach kukurydzy?