Ten zabieg agrotechniczny w oziminach staje się już standardem. Ciężar odchwaszczania ozimin w czasie ostatnich sezonów został przeniesiony na okres jesienny z kilku przyczyn. Jakich?

Czysto praktycznym aspektem ochrony jesiennej jest bezwzględnie czynnik finansowy – odchwaszczanie jesienne jest generalnie w znaczącej większości przypadków tańsze od wykonywanego wiosną. Nawet w technologiach, które zakładają główny zabieg jesienią i korektę wiosenną, łączny nakład na ochronę herbicydową jest zazwyczaj niższy.

Wykorzystując strategię dwuzabiegową (główny oprysk jesienny oraz korekta wiosną), uzyskujemy pełną kontrolę nad stopniem zachwaszczenia plantacji. Zwróćmy uwagę, że na niektórych stanowiskach kompensacja zachwaszczenia często pojawia się w okresie wczesnowiosennym lub nawet późnojesiennym. Podzielenie ochrony na dwa zabiegi pozwala na eliminację chwastów, nim te będą stanowiły realne zagrożenie dla rośliny uprawnej.

To może lepiej wobec tego postawić na ochronę wiosenną, skoro z góry bierzemy pod uwagę korektę? Mimo wszystko zdecydowanie proponujemy zabieg jesienny (choć w określonych sytuacjach aplikacja wiosenna będzie także dobrym rozwiązaniem, ale do tego tematu jeszcze wrócimy). Niemniej w większości przypadków wiosenna korekta nie jest konieczna. Jeśli zabieg będzie wykonany w odpowiedniej fazie i jednocześnie w optymalnych warunkach, to istnieje duża szansa, że ochronę herbicydową zakończymy na jednym zabiegu (...).