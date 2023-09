Jesienne odchwaszczanie zbóż to pakiet korzyści

W ostatnich latach jesienne zabiegi herbicydowe zyskały na popularności. O ile jeszcze kilka sezonów temu rolnicy preferowali raczej wiosenne zabiegi, to obecnie znacznie częściej wybierane są aplikacje w początkowych okresach rozwojowych.

Nim przejdziemy do kwestii czysto agrotechnicznych, zwróćmy uwagę na elementy finansowe. Jesienna ochrona herbicydowa zbóż jest znacznie tańsza od aplikacji wiosennych. Herbicydy stosowane wiosną w ujęciu kompleksowym niejednokrotnie wiążą się z wydatkiem nawet 200 zł/ha i więcej (np. jeśli zmuszeni jesteśmy do zwalczania wyczyńca polnego). Standardowe rozwiązania wiosenne ukierunkowane na eliminację chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej to koszt powyżej 140 zł/ha.

Zabieg jesienny nie obciąża tak portfela

Zabiegi jesienne są pod tym względem korzystniejsze. Oczywiście, na rynku dostępny jest dość szeroki asortyment produktów zarówno tańszych, jak i tych z najwyższej półki, które kosztują więcej. Jednakże można przyjąć, że koszt ochrony jesiennej w przeliczeniu na hektar jest niższy średnio o 50 zł właśnie w okresie jesiennym.

Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość zachwaszczenia wtórnego, to w zdecydowanej większości przypadków i tak ochrona jesienna + zabieg korygujący będą korzystniejsze finansowo lub równoważne kosztom poniesionym na aplikację wiosenną. Zwróćmy uwagę, że nawet jeśli korekta będzie konieczna, to zazwyczaj dotyczyć będzie wąskiego grona chwastów dwuliściennych z późnych wschodów. Jednak dzięki wykonaniu głównej aplikacji jesienią eliminujemy konkurencję chwastów, pozwalając oziminom na lepszy rozwój, krzewienie etc.

Niższe ryzyko odporności jesienią

Jesienią eliminujemy w dużym stopniu także kolejny problem, jakim jest zjawisko odporności chwastów na część substancji aktywnych i niektóre mechanizmy działania. Jeśli weźmiemy pod lupę substancje aktywne stosowane wiosną w celu zwalczania miotły zbożowej, to zauważymy, że w niektórych z nich występuje już w dość znacznym stopniu zjawisko odporności. Rzecz jasna wciąż są skuteczne, aczkolwiek ryzyko wystąpienia szczepów odpornych na daną substancję jest dużo wyższe w grupie substancji aplikowanych wiosną. Wymieńmy tu np. jodosulfuron metylosodowy czy piroksysulam – bardzo dobre substancje o szerokim wachlarzu możliwości chwastobójczych, ale jednocześnie z najwyższym odsetkiem odpornych szczepów miotły zbożowej.

Substancje jesienne wykazują się znacznie niższym ryzykiem, jeśli chodzi o odporności wytworzone przez chwasty. Zauważmy, że zjawisko odporności części organizmów jedno- i dwuliściennych jest związane z jednostronnym stosowaniem przez lata tych samych substancji, jak również zbliżonych mechanizmów działania – tu wracamy do początku naszych rozważań, kiedy zwracaliśmy uwagę, że przez lata to właśnie substancje aktywne ukierunkowane na zwalczanie wiosenne były stosowane najczęściej. To właśnie ten element doprowadził do powstania tak wielu odporności. Zabieg jesienny jest więc wpisany w strategie antyodpornościową.

Jesienna aplikacja w dłuższym oknie czasowym

Typowo praktyczny aspekt jest związany z możliwościami aplikacji wczesną wiosną. Co prawda w ostatnich latach nie ma raczej problemów z wjazdem na pole ze względu na warunki wilgotnościowe (m.in. ze względu na brak okrywy śnieżnej zimą), ale przeszkodą w aplikacji są temperatury. Zboża potrzebują szybkiej wiosennej aplikacji herbicydowej, jeśli ta nie została wykonana w okresie jesiennym. Tymczasem marzec i początek kwietnia są pod tym względem dość niestabilne

– temperatury są niskie, często występują przymrozki oraz wysokie amplitudy temperatur.

Dodajmy, że chwasty jedno- i dwuliścienne dość intensywnie rosną nawet w warunkach niesprzyjających rozwojowi zbóż. To oznacza, że nie tylko wyprzedzają oziminy, lecz także pobierają znaczną część azotu podanego w wiosennym nawożeniu startowym.

W warunkach niskich temperatur zboża rozwijają się dużo wolniej, ale nie zatrzymują całkowicie wegetacji. To z kolei powoduje, że wraz z kolejnymi fazami rozwojowymi uciekają okna aplikacyjne na herbicydy. Większość substancji aktywnych ukierunkowanych na wiosenną eliminację chwastów może być stosowana do faz BBCH 31-32, a tylko niektóre z nich można jeszcze podawać w fazie liścia flagowego. Przewaga w długości okna aplikacyjnego działa tu zdecydowanie na korzyść rozwiązań jesiennych – te w znakomitej większości można podawać przez cały okres wegetacji jesiennej. Są też mniej wrażliwe na niższe temperatury niż część substancji aplikowanych wczesną wiosną.

Zwróćmy uwagę, że w tym sezonie w wielu regionach mieliśmy do czynienia z wszystkimi elementami wymienionymi wyżej – chłodny początek wiosny, utrudniony wjazd na plantacje, a jednocześnie uciekające fazy rozwojowe (zarówno rośliny chronionej, jak i zwalczanej). Wygrały te gospodarstwa, które zwalczały chwasty w oziminach właśnie jesienią.

Oszczędność składników pokarmowych

Poziom zwalczania chwastów w okresie jesiennym jest wysoki (pod warunkiem odpowiedniego doboru substancji aktywnej do sytuacji polowej oraz meteorologicznej). Chwasty są w tym okresie mniejsze, a we wczesnych stadiach rozwojowych są znacznie bardziej wrażliwe na herbicydy; co więcej, herbicydy jesienne działają zarówno nalistnie, jak i doglebowo. Dzięki temu uzyskujemy pełną kontrolę nad spektrum tychże roślin na plantacji.

Dodać koniecznie trzeba, że w ciągu ostatnich lat jesień jest nie tylko dłuższa, lecz także cieplejsza. Zwlekając z ochroną herbicydową w przypadku siewu zbóż we wczesnych i optymalnych terminach, nie tylko tracimy bezcenne składniki pokarmowe (pobierane zarówno przez roślinę uprawną, jak i przez chwasty), lecz także obniżamy zimotrwałość roślin – te w ramach walki o światło i dominację nad chwastami nadmiernie wyrastają ku górze.

Co ciekawe, ochrona jesienna wpisuje się poniekąd w strategię nawożenia. Nie ma bowiem mowy o prawidłowym bilansie składników pokarmowych, jeśli te są dzielone między zboża i niepożądane na plantacji chwasty.

Czy ochrona jesienna zawsze będzie lepszym wyborem?

Ktoś może zapytać, czy wobec tego zawsze lepiej będzie stosować herbicydy jesienne? W większości sytuacji odpowiedź jest pozytywna i brzmi: tak. Są jednak sytuacje, kiedy aplikacja jesienna mija się z celem i lepiej postawić na rozwiązania wiosenne. Tak często bywa w przypadku późnych siewów po kukurydzy na ziarno czy buraku cukrowym. Częste nocne ujemne temperatury nie pozwalają na odpowiednie działanie substancji aktywnych. W temperaturach poniżej zera stosowany jest w zasadzie czasem chlorotoluron, ale jego działanie uaktywnia się w momencie pojawienia się dodatnich wskazań słupków rtęci. Zatem przy bardzo późnych siewach warto raczej postawić na ochronę wiosenną. Co ciekawe, niejednokrotnie można wówczas jeszcze zastosować niektóre preparaty przeznaczone do odchwaszczanie jesiennego (część z nich może być aplikowana do końca krzewienia). Pamiętajmy, że późno siane zboża na początku wiosny mają niejednokrotnie jeden czy dwa liście lub dopiero rozpoczynają krzewienie, a zdarza się, że dopiero na wiosnę szpikują. W takim układzie ochrona wiosenna jest niejednokrotnie lepszym wyborem.