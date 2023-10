Jak bumerang każdego roku wraca temat poprawek herbicydowych w rzepaku. Nie inaczej jest i w tym sezonie. Często niepożądanym gościem na plantacjach jest bodziszek. Jak go zwalczać? Co z korektami?

Pula substancji aktywnych zwalczających bodziszka w późniejszych fazach rozwojowych rzepaku jest wąska

Część substancji aktywnych nie powinna być stosowana w późniejszych fazach rozwojowych rzepaku

Bodziszek drobny częstym gościem w rzepaku

Ochrona doglebowa przed chwastami jest w rzepaku częstą praktyką. Nie inaczej było w tym sezonie. Przy czym skuteczność była oczywiście uzależniona przede wszystkim od uwilgotnienia gleby. A wilgotność w momencie siewów była różna. Jeśli dodamy do tego wyjątkowo suchy wrzesień, to możliwość późnego kiełkowania chwastów i ich wschodów jest dość duża, co przyczynia się do zwiększenia ryzyka związanego z zachwaszczeniem wtórnym.

Częstym problemem na plantacjach rzepaku jest bodziszek drobny. Co prawda takie substancje jak chociażby chlomazon, metazachlor czy petoksamid - szeroko stosowane w odchwaszczaniu rzepaku - radzą sobie z nim dość dobrze, jednakże wymagają one do pełnej skuteczności optymalnych warunków w czasie zabiegu i bezpośrednio po nim. Na części plantacji takich warunków nie było. Stąd kompensacja zachwaszczenia bodziszkiem.

Część substancji nie poradzi sobie z bodziszkiem

Część substancji stosowanych wcześniej w zabiegach nalistnych nie powinna pojawiać się w rozwiązaniach poprawkowych w późniejszych fazach rozwojowych rzepaku. Do korekt w zaawansowanych stadiach rozwojowych dedykowane są generalnie takie substancja jak chlopyralid, pikloram czy halauksyfen metylu (Arylex).

Z bodziszkiem poradzi sobie dobrze najmłodsza substancja aktywna z powyższego tercetu - halauksyfen metylu. W kombinacji z chlopyralidem znajdziemy ją w kilku produktach na rynku (m.in. Korvetto, Dimetic, Koncerto). Arylex zarejestrowany jest także w rzepaku ozimym w połaczeniu z pikloramem (m.in. Bakchus, Belkar). W przypadku aplikacji produktu opartego o halauksyfen metylu ważne jest, że może być stosowany stosunkowo długo, a ponadto nawet w niższych temperaturach (już od 2 C). Przy czym pamiętajmy, by zwracać uwagę na wymagania termiczne substancji towarzyszących (chlopyralid 3 C oraz pikloram 4 C).

Jeśli chodzi o poprawki samym chlopyralidem lub pikloramem (ewentualnie połączeniem tych substancji) to w przypadku bodziszka drobnego mogą nie gwarantować one pełnej skuteczności. Nawet więcej - teoretycznie raczej go nie zwalczają. Jest jednak szansa, że w mniej zaawansowanych stadiach rozwojowych będą w stanie zahamować rozwój bodziszka przynajmniej chwilowo.

Etykiety części herbicydów ograniczają ich stosowanie do fazy 6 - 8 liści rzepaku. W późnych jesiennych fazach rozwojowych bezpieczny jest wspomniany tu już halauksyfen metylu, chlopyralid oraz pikloram. Przy czym za zwalczanie bodziszka - biroąc pod uwagę wymienione tu substancje - odpowiada w zasadzie tylko Arylex. Część produktów na bazie tej substancji posiada rejestrację pozwalającą na aplikacje również wczesną wiosną. Połączenie halauksyfenu z pikloramem i chlopyralidem jest jak najbardziej polecane do zabiegów poprawkowych obejmujących szersze spektrum chwastów.