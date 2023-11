Na horyzoncie w większości kraju nie widać jeszcze serii przymrozków. Warto wykorzystać stosunkowo sprzyjające temperatury, by zastosować herbicydy w zbożach ozimych. Nakład na ochronę jesienną jest znacznie niższy niż w przypadku rozwiązań wiosennych.

Jesień sprzyja ochronie herbicydowej - temperatury pozwalają na ochronę późno sianych zbóż ozimych.

Jeśli tylko mamy możliwość warto jeszcze jesienią ochronić zboża - jest taniej, a wiosną zyskujemy więcej czasu na starcie wegetacji.

Jesienne rozwiązania z najwyższej półki korzystniejsze niż ekonomiczne technologie wiosenne

Jedynym z głównych atutów jesiennej ochrony herbicydowej zbóż ozimych jest niższy nakład na hektar. Różnice w ochronie często są spore.

Cena nie powinna być jedynym kryterium, którym sugerować będziemy się podczas doboru preparatów. Niemniej z pewnością będzie bardzo ważnym aspektem. Przede wszystkim jednak dobierając konkretną technologię dobrze jest dopasować ją nie tylko do konkretnych faz rozwojowych ozimin, ale też do specyfiki pola - znajomość banku nasion na danym stanowisku będzie więc tu czynnikiem bardzo ważnym.

Sprawdźmy ceny kilku rozwiązań dedykowanych do ochrony jesiennej.

Solidnym rozwiązaniem jesiennym jest podanie flufenacetu z diflufenikanem. Produkty oparte o tę substancje na rynku pojawiają się często w formulacjach SC i zawartości 500 g/l. Tak więc podanie preparatów na bazie flufenacetu oraz DFF w dawce 0,25 + 0,25 l/ha (po 125 g substancji) kosztować będzie około 80 zł/ha. W przypadku podniesienia dawki do poziomu 0,3 + 0,3 (po 150 g flufenacetu i diflufenikanu) koszt zabiegu oscylował będzie w okolicach 90 - 95 zł/ha.

Bardzo często sięgamy jesienią po chlorotoluron. W duecie z DFF (CTU 1000 g/ha + DFF 100 g/ha) aplikacja kosztować będzie około 90 - 100 zł/ha.

Popularny produkt oparty o diflufenikan, flufenacet i penoksulam kosztuje około 110 - 130 zł/ha (przy pełnej etykietowej dawce). Z kolei zastosowanie DFF, CTU oraz pendimetaliny kosztuje 125 - 160 zł/ha, w zależności od zastosowanej dawki.

Ewentualny dodatek np. tribenuronu metylowego w celu zmocnienia działania na m.in. samosiewy rzepaku spowoduje nieznaczny wzrost kosztu jednostkowego o 15 - 25 zł/ha.

Generalnie ochrona wiosenna jest znacznie droższa, a różnice sięgają kilkudziesięciu zł/ha. Większość nawet najtańszych rozwiązań zaczyna się od 120 - 130 zł/ha. Zwróćmy uwagę, że jesienią w tych cenach możemy już zakupić kompleksowe rozwiązania.

Najczęściej wiosenna ochrona herbicydowa zbóż ozimych kosztuje przynajmniej 150 zł/ha. Rozwiązania z najwyższej półki, z unikatowymi susbatncjami aktywnymi, to koszt przekraczający nawet 200 zł/ha.

Ochrona jesienna korzystniejsza nawet w przypadku poprawek

Nawet jeśli wiosną zajdzie więc konieczność korekty w celu zwalczania chwastów dwuliściennych to ochrona uwzględniająca poprawki i tak może być tańsza. Solidne rozwiązania herbicydowe ukierunkowane na eliminację chwastów dwuliściennych znajdziemy już w cenach 50 - 70 zł/ha.

Oznacza to, że pełna ochrona, nawet z zabiegami korekcyjnymi będzie kosztować w przeliczeniu na hektar 130 - 220 zł, w zależności od zaimplementowanych do ochrony produktów. Przy czym - nawet w przypadku, gdy koszt ochrony z poprawkami będzie zbliżony do nakładu na wiosenną ochronę - jest to i tak lepsze rozwiązanie. Uzyskujemy bowiem pełną kontrolę nad stanem zachwaszczenia jeszcze jesienią i na przedwiośniu, a ewentualne korekty mogą być nieco odsunięte w czasie.

Tymczasem pełna ochrona wiosenna ukierunkowuje nas na szybkie zabiegi już na starcie wiosennej wegetacji. Jesienią kupujemy więc czas, którego wiosną możemy nie mieć. Chwasty szybko wznawiają wegetację - jeszcze w temperaturach, które nie pozwalają na zastosowanie wiosennych herbicydów. Warto więc wykorzystać warunki pogodowe, które umożliwiają zastosowanie preparatów chwastobójczych jeszcze jesienią. Korzyści finansowe są tylko jednym z argumentów za tym przemawiających.