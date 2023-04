Jak przeprowadzać zabieg ochronny w zbożach jarych by był skuteczny? fot. Tomasz Sekutowski

Skuteczność zabiegu odchwaszczającego uwarunkowana jest szeregiem czynników, wśród których należy wymienić skład gatunkowy chwastów oraz warunki atmosferyczne, jakie panują przed, po i w trakcie wykonywania oprysku.

Zazwyczaj najwcześniej siany jest jęczmień jary (od początku marca), a w następnej kolejności pszenica jara, owies jary, pszenżyto jare (od połowy marca) i żyto jare (pod koniec marca). Jest to okres bardzo zmienny pod względem pogody, co nie oznacza, że to czas, w którym nasiona chwastów nie kiełkują – jest wręcz odwrotnie. Jako pierwszych gatunków chwastów na plantacji zbóż jarych możemy spodziewać się wystąpienia miotły zbożowej, przytuli czepnej oraz przetacznika bluszczykowatego.

Jakie chwasty pojawiają się na wiosnę?

Wraz ze wzrostem temperatury mogą pojawiać się kolejne gatunki, tj. mak polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, chwasty tzw. rumianowate czy samosiewy rzepaku. Ponadto wraz ze wzrostem temperatury pojawiają się masowo również gatunki typowo jare, tj. owies głuchy, komosa biała, iglica pospolita, gorczyca polna czy rdesty (ptasi i kolankowaty). Najpóźniej wschodzą gatunki chwastów jarych tzw. ciepłolubne, np. chwastnica jednostronna, włośnice, szarłat szorstki czy psianka czarna.

Zabiegi doglebowe przedwschodowe

Ci rolnicy, którzy zaryzykują i wykonają zabieg doglebowy przedwschodowy, mogą już na starcie bardzo ułatwić rozwój (bez konkurencji ze strony chwastów) zasiewom jarym. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że zabieg taki nie zadziała odpowiednio skutecznie. Dlatego większość plantatorów decyduje się na wykonanie zabiegu opryskiwania herbicydem nalistnym, czyli dopiero po wschodach zbóż jarych (...).