Kamera pomoże wykryć choroby roślin

Angielska firma konsultingowa Wideblue, zaprojektowała kamerę, dzięki której będzie możliwe wykrywanie chorób roślin w ich bardzo wczesnym stadium rozwoju.

Now rodzaj kamery HCC ( Hyperspektralna kamera uprawowa) to efekt współpracy Wideblue, University of Strathclyde, University of the West of Scotland, James Hutton Institute oraz Galloway i Macleod. Projekt został sfinansowany przez Innovate UK. Tradycyjne kamery były bardzo drogie i jednoczesnei neiporęczne z uwagi na złożoną budowę optyki i elektroniki.

W nowej wersji kamery HCC zamiast tradcycyjnie wykorzystywanej w budowie takich urządzeń siatki dyfrakcyjnej zastosowano liniowy filtr zmienny (LVF). Jest wąskopasmowym filtrem, który przepuszcza przez niego światło liniowo wzdłuż jego długości.

Hyperspektralna kamera uprawowa (HCC), kosztująca mniej niż 1000 funtów, jest w stanie wykonywać zdjęcia w szerokim ciągłym spektrum długości fal światła, w przypadku prototypu HCC było to w obszarze widzialnej długości fali. Jednak tę samą technologię w urządzeniu można również zastosować do niewidzialnych długości fali, takich jak podczerwień krótkofalowa. Dzięki szybkiemu przemieszczaniu tego lekkiego komponentu po standardowej matrycy (kamerze) HCC może rejestrować obrazy w czasie rzeczywistym w pełnym spektrum światła widzialnego, jedna długość fali na raz. Natomiast ludzkie oko wykrywa wszystkie widoczne długości fali światła jednocześnie. Dzięki takim właściwościom kamery HCC możemy na obrazach przez nią zarejestrowanych wychwycić zmiany pozwalające na stwierdzenie u roślin objawu stresów wywołanych suszą lub chorobami zanim staną się one widoczne dla ludzkiego oka. Oczywiście obrazy zarejestrowane przez kamerę są analizowane przez odpowiedni algorytm. Przy testach prowadzonych na roślinach ziemniaka dokładność algorytmu w diagnozowaniu chorych roślin wynosiła 88 proc..

Urządzenie sprawdza się przy wykrywaniu chorób nie tylko w uprawach zbóż ale także ziemniaków i owoców miękkich. Zdjęcie: Wideblue