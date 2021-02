Każdy może wziąć udział w Konferencji Ochrony Roślin. Rusza 10 lutego

Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR – PIB odbędzie się w dniach 10-12 lutego 2021 r., w całości w nowej formule – online. Każdy uczestnik konferencji na podany podczas rejestracji e-mail otrzyma login i hasło do platformy, za pośrednictwem której prowadzone będzie wydarzenie.

Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, odbędzie się w tym roku w nowej formule, dostosowanej do wymogów czasów pandemii. Wszystkie wykłady, prelekcje i dyskusje będą odbywać się zdalnie. Paradoksalnie, dzięki nowej technologii, łatwiejsze będzie nawiązanie bezpośrednich relacji z prelegentami oraz zarządzanie czasem w trakcie konferencji.

Po zalogowaniu na ekranie pojawi się strona Recepcja, na której będą widoczne obrazy (live) z obu sal konferencyjnych, prelegenci oraz uczestnicy konferencji (zdjęcia profilowe). Zarówno prelegent, jak i uczestnik będzie mógł skonfigurować swoje konto, m.in. poprzez dodanie zdjęcia profilowego.

Indywidualne planowanie

- Bezpośrednio ze strony recepcji będzie można przełączyć się do wybranej sali, aby uczestniczyć w odbywającym się w tym czasie spotkaniu. Opcja Mój program pozwoli uczestnikowi precyzyjnie zaplanować swój udział w wybranych wykładach. Wystarczy, że oznaczy w programie te pozycje, w których chce wziąć udział. System wygeneruje indywidualny program konferencji, który będzie dostępny właśnie w zakładce Mój program – wyjaśnia dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych w IOR – PIB.

Platforma dyskusji

Funkcjonalności dostępne na platformie zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić łatwą organizację spotkań w formule 1:1, zastępujących tradycyjne, stacjonarne rozmowy przy kawie. Uczestnicy będą mogli zapraszać do rozmów zarówno prelegentów, jak i siebie nawzajem, określając dokładnie godzinę i cel spotkania online. - Również autorzy posterów, prezentowanych podczas konferencji, będą mogli zorganizować spotkanie online z odbiorcami lub nagrać zapowiedź swojej prezentacji – podkreśla dr hab. Roman Kierzek. - Na tym poziomie będzie możliwe także uruchomienie czatu z autorem i zadawanie mu pytań na żywo. To istotna przewaga w stosunku do tradycyjnych sesji posterowych, gdy czasem trudno było porozmawiać z autorem, obleganym przez innych uczestników – dodaje.

Strefa EXPO, sponsorzy i patroni

Platforma umożliwia również prezentację wirtualnych stoisk sponsorów konferencji, patronów honorowych i medialnych. Instytucje te mają pełną dowolność organizacji wirtualnych stoisk.

Magazyn Farmer i portal farmer.pl sprawują główny patronat medialny nad wydarzeniem.

Nowa formuła to też mniejsze ograniczenia związane z liczbą uczestników. Wciąż można zgłaszać swój udział w wydarzeniu.

Termin: 10‒12 lutego 2021 roku

Otwarcie Konferencji: 10 lutego 2021 roku o godz. 10:00

Strona Konferencji: www.snior.pl

Program ramowy: www.snior.pl/program

Formularz rejestracji: www.snior.pl/rejestracja