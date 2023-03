Co z redukcją pestycydów, fot. John Deere

Jak informuje Euractiv, Komisja Europejska zatwierdziła wniosek unijnych ministrów rolnictwa o dalszą ocenę skutków planów ograniczenia stosowania pestycydów i ryzyka związanego.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, że będzie oficjalne wystąpienie o przygotowanie analizy skutków oceny wprowadzenia projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin (SUR). W międzyczasie w marcu przedstawiono poprawki do tego projektu, konkretnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115, które jeszcze bardziej mogłyby zaostrzyć ograniczenia stosowania pestycydów. Ponieważ tam m.in. zaproponowano redukcję aplikacji bardziej niebezpiecznych pestycydów do roku 2030 nie nawet o 50 proc., a do 80 proc. Następnie kilka dni później poinformowano, że ewentualne porozumienie i uzgodnienia dotyczące projektu rozporządzania SUR, nie zostałyby podjęte w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. O tym pisaliśmy w artykułach poniżej.

Ocena skutków wprowadzenia SUR

Teraz mamy kolejne informacje dotyczące tej ważnej kwestii. Wreszcie Komisja zajmie się oceną skutków i oddziaływania ich na rolnictwo. Postulowała o to m.in. Polska i ona właśnie była inicjatorem tego działania. Jednym z argumentów był fakt, że cała strategia od pola do stołu i założenia Europejskiego Zielonego Ładu, były opracowywane jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, ale też przed wojną w Ukrainie, a więc zwiększonych obaw o bezpieczeństwo żywnościowe.

Jak podaje Euractiv, wniosek ten został już formalnie zatwierdzony, zgodnie z pismem wysłanym w środę (22 marca) przez wiceprzewodniczącego Komisji Maroša Šefčoviča do szwedzkiej minister ds. UE Jessiki Roswall.

- Na podstawie wniosku Rady Komisja, w duchu lojalnej współpracy i na zasadzie wyjątku, wniesie dodatkowy wkład, zgodnie z wnioskiem Rady, na podstawie dostępnych dowodów i danych, gdy tylko staną się one dostępne wiosną 2023 roku – czytamy z cytowanej przez serwis informacji.

Co dalej może się stać z SUR?

W piśmie podkreślono jednak, że Komisja jest ograniczona pod względem tego, co może dalej zaoferować. Wskazuje na przykład, że „nie posiada porównywalnych danych na temat stosowania pestycydów w podziale na poszczególne uprawy lub substancje czynne” oraz podkreśla potrzebę poprawy dostępności danych z monitorowania.

- Ponadto Komisja „nie jest w stanie” przeprowadzić badania z osobną szczegółową analizą dla każdego z 27 poszczególnych państw członkowskich - czytamy w liście udostępnionym przez Euractiv

Co ciekawe, dalej podkreślono, że „pewne ograniczenia dotyczące konkretnych danych dotyczących stosowania pestycydów dostępnych na poziomie Unii ograniczyły możliwości analityczne”.

- Ponadto w liście wskazano, że organ wykonawczy UE dostarczył już Radzie dodatkowe dane na temat stosowania pestycydów na obszarach wrażliwych, w tym informację zwrotną pod koniec 2022 r., i przeprowadził „obszerne modelowanie alternatywnych metodologii obliczania krajowe cele w zakresie redukcji pestycydów”. Pomimo tych stwierdzeń w piśmie podkreślono, że Komisja „pozostaje gotowa do pełnej współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia szybkich postępów w zakresie tego wniosku” – czytamy w Euractiv.