Kemiron Koncentrat 500 SC teraz także w wyższej dawce

Firma Bayer poinformowała o nowej etykiecie rejestracyjnej preparatu Kemiron Koncentrat 500 SC (etofumesat). Dzięki zmianie, preparat ten można także stosować w wyższej dawce i w nowych programach ochrony.

To dobra wiadomość dla plantatorów buraków cukrowych, którzy w tym sezonie będą muszą po raz pierwszy poradzić sobie bez desmedifamu. Wycofanie wielu substancji czynnych zmusza ich do zmian przyzwyczajeń i modyfikacji programów odchwaszczania buraków.

Obecnie trudno jest zaproponować dobry program na każde warunki, zwłaszcza „firmowy”. Wielu ekspertów spodziewa się, że w tej sytuacji, ilość zabiegów może wzrosnąć od standardowych 3 do 5 i więcej widnieć będzie produktów w mieszankach i w niższych dawkach.

- W starej etykiecie Kemiron był zarejestrowany tylko w jednej dawce 0,2l na ha jako składnik mieszanek. Drugim komponentem był Kemifam Super Koncentrat 320 EC, a kolejną mieszanką był Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix. Etykieta była, można powiedzieć gotowym przepisem na program odchwaszczania buraków. Obecnie kiedy brakuje desmedifamu, zdecydowaliśmy się na rejestracje solo z widełkami dawkowania – tłumaczy Dorota Muszyńska z firmy Bayer.

- Obecnie preparat można stosować w maksymalnej dawce 0,66l/ha i to 3 razy w sezonie. Należy jednak zwrócić uwagę na adnotacje w nowej etykiecie, że preparat można „stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha”. Pozwala to na zachowanie obostrzeń odnośnie substancji czynnej wnoszonej do środowiska. Przy zachowaniu odpowiedniego płodozmianu nie ma z tym większego problemu – doprecyzowuje Muszyńska.

Etofumesat najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach, dlatego środek należy stosować przedwschodowo (od fazy, kiedy kiełek wydostaje się z nasiona) do fazy ósmego liścia właściwego buraka cukrowego (BBCH 07-18).

Substancja czynna pobierana jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie.

Nowa rejestracja Kemiron Koncentrat 500 SC czyni preparat dobrym

komponentem praktycznie każdej mieszanki zbiornikowej do odchwaszczania buraków cukrowych.

