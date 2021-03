Kiedy nie stosować regulatora wzrostu?

Źle zastosowane regulatory wzrostu mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Dlatego sztuką jest znalezienie odpowiedzi na pytania: czy stosować regulatory, a jeżeli tak, to z jaką substancją czynną i kiedy.

Wzrostem i rozwojem roślin „kieruje” cała grupa fitohormonów, z której tylko na kilka możemy mieć wpływ, stosując regulatory wzrostu. W produkcji polowej zbóż możemy regulować tylko dwie grupy naturalnych fitohormonów, chociaż ograniczając ich działanie, pośrednio wpływamy również na pozostałe.

Jedną z nich są gibereliny odpowiadające m.in. za wydłużanie się roślin. Ze względu na czas najwyższej aktywności i stężenia, w jakich występują gibereliny, najefektywniej możemy je ograniczać we wczesnych fazach rozwojowych, tj. od krzewienia do strzelania w źdźbło (BBCH 21-31). Potem efektywność produktów zawierających inhibitory giberelin zaczyna słabnąć, gdyż wzrasta znaczenie innych fitohormonów. Wniosek jest taki, że po pierwszym kolanku stosowanie inhibitorów giberelin (CCC, chlorek mepikwatu, trineksapak etylu, prohexadion wapnia) powinno ulec ograniczeniu na rzecz aplikacji antyauksyn (etefon) lub też mieszanin antyauksyn z antygiberelinami (CCC lub z trineksapakiem etylu). Mieszaniny wykazują typowy synergistyczny efekt, więc dawki składników powinny być niższe.

Zaczyna być sucho

Niezmiernie istotne jest, aby regulatory wzrostu stosować w miarę wcześnie, dopóki zapewniona jest wystarczająca wilgotność gleby. Co zrobić, gdy susza już zaczyna się ujawniać, a regulacja nie została wykonana? Mamy dwie opcje: albo przyspieszamy zabieg do fazy BBCH 30 i niejako uprzedzamy suszę, albo redukujemy dawkę o 25-30 proc. i uzupełniamy ją niezwłocznie po poprawie warunków.

Regulatory podane w fazie strzelania w źdźbło podczas suszy mogą spotęgować stres u roślin, zwłaszcza na słabszych, lekkich stanowiskach. Ich zastosowanie w tej fazie zakłóci przewodzenie asymilatów i wody w roślinie, co na pewno pogorszy plonowanie. Generalnie w warunkach długotrwałego niedoboru wody nie powinno się wykonywać tego zabiegu.

Kiedy jeszcze nie stosować regulatorów?

Regulatorów wzrostu nie należy stosować przed przymrozkami i przez 2 doby od ich ustąpienia oraz na mokre rośliny. Zabieg wówczas wykonany może im bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Preparaty nie powinny być również stosowane na bardzo zachwaszczonych plantacjach, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki do rozwoju chwastów. Stosowania regulatorów wzrostu należy również unikać podczas wiatru, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje.

Uwaga na temperaturę

Tempo i przemieszczanie substancji czynnych regulatorów wzrostu w roślinie uzależnione są w dużym stopniu od nasłonecznienia i temperatury powietrza. Dla środków zawierających CCC temperatura powietrza w czasie zabiegu nie powinna być niższa niż 8°C i wyższa niż 25°C, a optymalny zakres to 10-15°C i słoneczna pogoda. Wyjątek stanowią dwa preparaty z tej grupy: Adjust SL i Manipulator SL, które można stosować w temperaturze powyżej 1°C.

Trineksapak etylu najlepiej działa w temperaturze 10-15°C, kiedy łan jest suchy, a słabsze działanie wykazuje w temperaturze 5°C. Etefon najskuteczniej działa przy zachmurzonym niebie i temperaturze 15-20°C. Nie powinien być stosowany poniżej 10°C ani od okresu kłoszenia się zbóż oraz w warunkach stresu wywołanego wysoką temperaturą i suszą. Wyższe temperatury sprzyjają działaniu tej substancji. W przypadku zatem późnego terminu stosowania zaleca się niższe dawki. Ponadto preparatów zawierających etefon nie wolno stosować, jeżeli wcześniej został wykonany zabieg z użyciem herbicydów z grupy inhibitor ALS.

Najszerszy zakres temperatur ma mieszanina proheksadionu wapnia i chlorku mepikwatu. Najskuteczniej działa w temperaturach 5-20°C, jej działanie jest niezależne od intensywności nasłonecznienia.

Z praktyki wiadomo, że gdy mimo niesprzyjającej temperatury oziminy zostały skrócone, a bardziej należałoby użyć określenia, że opryskane regulatorami, to dochodzi do uszkodzenia zbóż. Niestety, regulatory zastosowane w niskich temperaturach przed znacznymi ochłodzeniami w nocy, mogą dawać niepożądane efekty. Pytanie o skuteczność takich zabiegów jest bardzo zasadne i niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bardzo wskazana jest lustracja plantacji i sprawdzenie, jak wygląda pierwsze międzywęźle, jakiej jest długości, a przede wszystkim na jakiej wysokości jest pierwsze kolanko. Jeśli kolanko jest nisko i jest grube, podobnie jak źdźbło między pierwszym a drugim kolankiem, to jest szansa, że zabieg był przynajmniej częściowo skuteczny. Jeżeli pierwsze kolanko jest wysoko nad ziemią, źdźbła są cieńsze, to niestety należy zakładać, że zabieg miał niską skuteczność.

Następny problem, jaki nurtuje rolników, to co zrobić, gdy zabieg ze względu na pogodę został odłożony w czasie. Czy celowe jest wykonanie go w bardziej zaawansowanej fazie rozwoju roślin niż faza pierwszego kolanka?

Wyniki badań przeprowadzonych przez firmy chemiczne na pszenicy ozimej wskazują na pozytywne efekty zastosowania jednozabiegowej technologii regulacji pokroju wykonanej w fazach BBCH 32-33. Zastosowanie w tych fazach mieszaniny trineksapaku z etefonem lub chlorku mepikwatu z etefonem skutkowało skróceniem wysokości roślin do 10 proc.

Podsumowanie

Niekorzystny wpływ antywylegaczy na uprawę może wystąpić, gdy zastosujemy oprysk na glebach ubogich i jednocześnie słabo nawożonych azotem, w nieodpowiedniej temperaturze (poniżej 10°C i powyżej 25°C), na rośliny mokre oraz na plantacjach silnie zachwaszczonych, na których zastosowano nieprawidłową ochronę herbicydową. Wtedy skrócenie źdźbeł może stworzyć korzystne warunki do rozwoju chwastów. Negatywne oddziaływanie regulatorów wzrostu może wystąpić także w warunkach suszy, kiedy jest osłabiony system korzeniowy rośliny uprawnej.