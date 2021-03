Kiedy siać groch i czym zaprawić nasiona?

To podstawowe pytania, które stawiają producenci rolni, jeśli dawno lub nigdy nie siali grochu. Stare porzekadło mówi: kto sieje groch w marcu, gotuje go w garncu; a kto w maju, to w jaju. Bardzo dużo w tym prawdy, gdyż od termin siewu w dużej mierze zależy plonowanie tej uprawy.

W Krajowy Rejestrze odmian prowadzonych przez COBORU obecnie widnieje ponad 30 odmian grochu siewnego. Po wyborze odmiany czas się zastanowić, kiedy wysiać groch do gruntu. Generalnie zasada jest taka, że im cieplejsze przedwiośnie tym wcześniej. Duże znaczenie (jak w tym roku) ma możliwość wjazdu w pole, gdyż w wielu regionach nie ma jeszcze dobrych warunków dla uprawienia gleby i przeprowadzenia siewu.

Zatem kiedy siać groch?

Groch jest wytrzymały na niskie temperatury. Generalnie groch można wysiewać jak tylko rozmarznie gleba. Nasiona mogą kiełkować już w temperaturze 2st.C. Młode siewki bez problemu znoszą spadki temperatur dochodzące do –4 do –6 st. C. W wyborze terminu siewu, dużą role odgrywa prognoza na najbliższe dni. Ważne jest także to, by po siewie nie przyszły większe spadki temperatur, które mogą uszkodzić silnie napęczniałe po pobraniu wody nasiona. Teoretycznie groch siać można do połowy kwietnia, ale to zdecydowanie marcowe siewy sprzyjają uzyskiwaniu wysokich plonów.

Dlaczego? Niższe temperatury na przedwiośniu przyczyniają się do lepszego rozwoju systemu korzeniowego i umożliwiają roślinom przejście jarowizacji, od której w dużym stopniu zależy rozwój generatywny rośliny. Generalnie im wcześniej groch zasiany tym większe szanse na wykształcenie licznych strąków. Im później siejemy groch tym większe prawdopodobieństwo wysiania go w bardziej ogrzaną glebę, która zapewnia szybsze wschody. Jednak często w takim przypadku dochodzi do bujnego rozwoju wegetatywnego, który nie przekłada się na dobre kwitnienie, a wiec i zawiązywania strąków. Co więcej groch wysiany w marcu dojrzewa szybciej i równomierniej.

Na jaką głębokość siać groch?

Groch należy wysiewać na głębokość 5-7 cm. Im lżejsza gleba, tym głębiej, jednak należy mieć świadomość, że zbyt lekkie gleby do uprawy grochu się nie nadają. Rozstawa zwykle 15-20 cm. Obsada w przypadku form wąsolistnych wynosi najczęściej100-120 roślin/m2. Ustalając normę wysiewu należy zwrócić uwagę koniecznie na odmianę, gdyż nasiona mają różną MTZ. Ważna także jest zdolność kiełkowania grochu. Kilka sygnałów mamy z terenu, że ze względu na trudne warunki w czasie zbiorów nie zawsze ona dla bobowatych jest w tym roku wysoka.

Czym zaprawiać nasiona grochu?

Tu niestety zmiany w dostępności substancji czynnych na rynku europejskich doprowadziły do tego, że obecnie do zaprawiania grochu mamy zarejestrowaną tylko jedną zaprawę nasienną. Jest to Maxim 025 FS. Zaprawa oparta jest na substancji czynnej: fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli). Preparat jest w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Dodatkowo zastosowana w zaprawie formuła M pozwala szybkie i precyzyjne pokrycie ziarniaków, eliminując ryzyko ich sklejania i minimalizując osypywanie się zaprawy.

Zaprawa fungicydowa będzie chronić rośliny w początkowej fazie ich wzrostu i rozwoju przed chorobami odglebowymi i przenoszonymi przez materiał siewny, w tym przypadku przed zgorzelą siewek.

Szczepić czy nie szczepić?

Przed siewem grochu należy rozważyć jeszcze szczepienie nasion. Po biopreparaty należy sięgać przede wszystkim wtedy, kiedy na danym stanowisku od lat nie rosły gatunki z rodziny bobowatych (więcej jak 5 lat). Kupując szczepionkę należy pamiętać, że groch współżyje z bakteriami Rhizobium leguminosarum. Bakterie te tworzą symbiozę z roślinami bobowatymi i dzięki nimi możliwe je wiązanie azotu atmosferycznego przez brodawki korzeniowe. Są to takie produkty jak: Nitragina, Rhizobium, Nitraza itp.

Możliwe jest stosowanie zarówno zaprawiania oraz szczepienia nasion. Wówczas najpierw nasiona pokrywany fungicydem, a następnie szczepionką. Wysiew nasion powinien być wykonany tego samego dnia.

