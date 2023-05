Jesteśmy w trakcie ochrony okolokwitnieniowej rzepaku ozimego. Wielu rolników wciąż jeszcze zastanawia się kiedy wykonać zabieg. Sprawdźmy więc, kiedy jest najlepszy moment na aplikację ochronną.

Nie czekamy aż zakwitną wszystkie pędy boczne - ochrona będzie wówczas spóźniona

Już pierwsze opadające płatki kwiatowe stanowią zagrożenie, a w miejscu ich kontaktu z rośliną pojawiają się infekcje

Tam gdzie spadną płatki rozwija się infekcja

Pozornie niewinnie wyglądające płatki rzepaku są groźne z tego względu, że stanowią pożywkę dla grzybów. Część z nich spada na glebę. Trafiają jednak również na roślinę - w rozwidlenia łodyg oraz nasady liści. To właśnie płatki, które znajdą się w bezpośrednim kontakcie z rośliną stanowią zagrożenie. Pierwsze objawy chorób okresu okołokwitnieniowego zauważymy właśnie w miejscach, gdzie znalazły się opadające kwiaty - to tam intensywnie rozwijać się mogą choroby grzybowe.

W jaki sposób dochodzi do infekcji? Przykładowo zarodniki zgnilizny twardzikowej są przenoszone przez wiatr. Płatki rzepaku są dla nich swego rodzaju środkiem transportu - zarodniki osiadają bowiem na nich, a kiedy te spadają i przyklejają się do rośliny, grzybnia przerasta tkankę roślinną. Przy wyższej wilgotności do infekcji dochodzi znacznie szybciej - pamiętajmy jednak, że wilgotność wewnątrz gęstego łanu rzepaku jest stosunkowo wysoka. Dlatego też tak ważna jest aplikacja wykonana bez żadnych opóźnień. W ochronie okołokwitnieniowej zwracamy także dużą uwagę na czerń krzyżowych oraz szarą pleśń.

Nie czekamy aż zakwitnie cała roślina

Popularną tezą jest, że zabieg na płatek wykonuje się, gdy opadnie około połowa płatków kwiatowych. Jest to jednak błąd i już wyjaśniamy dlaczego. Choć samo stwierdzenie jest w pewnym sensie prawdziwe, to musimy doprecyzować tu kilka szczegółów. Otóż gdybyśmy czekali aż opadnie połowa płatków z całej rośliny, to zawsze zabieg byłby opóźniony. Wszak jako pierwsze zakwitają pąki górnego piętra, dolne rozpoczynają ten proces znacznie później. Zdarza się, że górne partie już zrzucają płatek, podczas gdy dolne części rośliny jeszcze na dobre nie wchodzą w kwitnienie. Tak więc czekając na opadnięcie połowy płatków - licząc wedle całej rośliny - moglibyśmy długo się jeszcze nie doczekać.

W większości przypadków najlepszym momentem na zabieg jest faza BBCH 65, czyli moment, w którym otwarta jest około połowa pąków kwiatowych pędu głównego. W tej fazie opadają także pierwsze płatki - właśnie z pędu głównego, gdzie kwitnienie rozpoczęło się najwcześniej. Nie sugerujmy się tym, że pędy boczne dopiero rozpoczynają kwitnienie, a na najniższych rozgałęzieniach mamy jeszcze zielony pąk. Jeśli będziemy czekać na kwitnienie dolnej partii, to zabieg wykonamy ze znacznym opóźnieniem - wówczas na pędzie głównym tworzyć już będą się łuszczyny, a jednocześnie pojawi się wiele symptomów chorobotwórczych. Wszak z pędu głównego do tego czasu opadnie bardzo dużo płatków kwiatowych, które będą już infekowały roślinę.

Zwróćmy uwagę, że przyjumując technologię dwuzabiegową w ochronie okołokwitnieniowej, pierwszy zabieg koniecznie powinien zostać już wykonany. Drugi aplikuje się wówczas pod koniec kwitnienia lub gdy wytworzy się już większość łuszczyn. Choć technologia dwuzabiegowa jest najlepszym rozwiązaniem w latach o wyższej presji i wilgotności, to wiąże się także ze stratami w ścieżkach (uszkodzenia mechaniczne podczas drugiego zabiegu).

Przypomnijmy, że zabiegi w okresie kwitnienia koniecznie wykonujemy po oblocie pszczół. Dodajmy, że nie ma określonej precyzyjnej godziny, kiedy taki zabieg możemy wykonywać. Przyjmuje się jednak zasadę, że jeśli słońce wciąż jest wysoko, panuje wysoka temperatura - to absolutnie nie wjeżdżamy z ochroną na plantację. Najlepiej zabiegi wykonywać wieczorem, kiedy mamy pewność, że na plantacji nie ma już zapylaczy.