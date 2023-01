W dobie zmieniającego się klimatu walka z chorobami grzybowymi jest trudniejsza, bo i wegetacja trwa bardzo długo. Tym samym rośliny uprawne narażone są na większe stresy. Teraz mamy niby zimę, a można powiedzieć, jakby trochę wiosnę. Jak chronić uprawy?

Nie jest to łatwe zadanie. Rolnicy muszą mierzyć się nie tylko ze zmiennymi uwarunkowaniami pogodowymi, ale też ze zmniejszającą się paletą środków ochrony roślin, którymi można zwalczać agrofagi. Rozwijane są portfolia produktów biologicznych, ale to nowych substancji czynnych, tych syntetycznych, również nam brakuje. Szczególnie tych, które w kontekście uodparniania się, mają odmienne mechanizmy działania. Czy jest szansa na nowe produkty?

Nowy mechanizm działania

Na ten temat mówił Paweł Talbierz z Corteva Agriscience 12 stycznia podczas konferencji w Ślęzy na Dolnym Śląsku z cyklu „Kierunek Innowacja”. Przedstawił on prezentację pt. Nawożenie azotowe i ochrona grzybobójcza – dwa fundamenty wpływające na plonowanie upraw. Innowacje budujące zysk.

- Warunki pogodowe sprzyjają temu, żeby rozwijały się patogeny, zarówno w rzepaku, jak i w zbożach, w szczególności tych, które były wcześnie siane. Z jednej strony nam zależy, aby jak najbardziej ekonomicznie i gospodarnie podać ten czynnik plonotwórczy, jakim jest azot. Ale z drugiej strony ten potencjał plonotwórczy trzeba ochronić. Ochrona fungicydowa na dzisiaj jest tym największym wyzwaniem, które nas czeka – mówił farmer.pl Paweł Talbierz.

Choroby grzybowe wiosną są tym czynnikiem, które może popsuć plany wysokiego potencjału plonotwórczego ozimin. Dlatego przedstawiciel firmy, zaproponował podczas swojego wykładu dwa rozwiązania. Po pierwsze, jak zwiększyć potencjał poprzez lepsze podanie azotu i jego wykorzystanie nie tylko z gleby, ale również z powietrza. Po drugie, jak lepiej i efektywniej można chronić rośliny przy użyciu nowej substancji czynnej.

Nowa substancja czynna

Firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej fungicydowej substancji czynnej. Z nowej grupy chemicznej i o nowym mechanizmie działania.

- Najważniejsze jest to, że jest to nowy mechanizm działania po raz pierwszy od dwudziestu lat w Polsce. Substancja czynna ma działać głównie na septoriozę paskowaną liści, ale też na inne choroby grzybowe, w tym na rdzę. Jest to przełom, że faktycznie po raz pierwszy od dwudziestu lat mamy nowe narzędzie, aby chronić rośliny przed chorobami grzybowymi – powiedział Talbierz.

Mowa o substancji Inatreq active i o grupie chemicznej pikolinamidy.

