Założenia legislacyjne związane z ochroną, które sukcesywnie są wprowadzane w życie wymuszać będą na rolnikach przejście na ochronę hybrydową. Co to oznacza w praktyce? Jak wprowadzić takie działania do gospodarstwa bez ryzyka utraty plonu czy jego jakości? Wreszcie – czy to się opłaca?

Przed nami regionalne Konferencje Farmera: „Kierunek Innowacja”. W roku 2023 jesteśmy obecni w 4 lokalizacjach. 10 stycznia spotykamy się w miejscowości Barczyzna (woj. wielkopolskie). 12 stycznia natomiast w miejscowości Ślęża (woj. dolnośląskie).

Jednym z prelegentów, który poruszy temat związany z ochroną roślin będzie prof. Marek Korbas, z Zakładu Mykologii, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Coraz częściej w ochronie roślin pojawia się pojęcie: ochrona hybrydowa. To nic innego jak połączenie różnych metod ochrony z jednej strony w celu zwiększenia skuteczności przeprowadzonej ochrony jak również zmniejszenia jej negatywnego wpływu na środowisko naturalnie. To taka zaawansowana integrowana ochrony roślin. Trend ten coraz mocniej się zaznacza w branży a kierunek zmian jest w dużej mierze podyktowany zasadami Europejskiego Zielonego Ładu.

- Ochrona hybrydowa to nic więcej jak holistyczne czyli całościowe podejście do uprawianej rośliny i do jej ochrony przy pomocy wszystkich dostępnych metod ochrony. To dbałość o zdrowie roślin przy pomocy wielu metod np. metody biologicznej i chemicznej – tłumaczy zagadnienie prof. Marek Korbas

Co to oznacza w przypadku ochrony zbóż i rzepaku?

- Chroniąc zboża i rzepak przy wykorzystaniu wielu dostępnych narzędzi i elementów mówimy o ochronie hybrydowej. W ochronie tej istotne jest wykorzystanie wszystkich metod, które pozwalają nam ograniczać występowanie agrofagów – zaznacza naukowiec.

Jak zaznacza dalej: - Nie wystarczy wysiać dowolnie wybranej odmiany, tylko odmiany, które charakteryzują się obecnością genów determinujących odporność na konkretne agrofagi. W przypadku rzepaku są to geny, które determinują odporność na porażenie przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych (Plenodomus maculans dawna nazwa Leptosphaeria maculans) lub kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae) w przypadku zbóż to są m.in. geny które determinują odporność roślin na sprawcę mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis) na rdze (Puccinia spp.) czy na septoriozę paskowaną liści pszenicy (Zymoseptoria triticii). Najlepiej, gdy wiele genów determinuje odporność dlatego, że ta odporność jest wtedy bardziej trwała. Wybór odmiany to początek drogi, którą muszą przejść producenci rolnic chcący uzyskać wysoki plon dobrej jakości.

Rozwiązania biologiczne – które warte są rozważenia?

W przypadku zbóż jeszcze nie wiele się dzieje w zakresie rozwiązań biologicznych. Nieco więcej przykładów można wskazać w przypadku rzepaku. Rynek jest rozwojowy i należy się spodziewać co rusz dostępu do nowych rozwiązań i możliwości. Rolnik natomiast musi nauczyć się je umiejętnie stosować, gdyż w praktyce często takie produkty inaczej się zachowują niż standardowe pestycydy.

- Stosowanie środków ochrony roślin to proces wieloetapowy i w dobie wycofywania substancji czynnych, musi być on precyzyjnie zaplanowany i dostosowany do stanu fitosanitarnego chronionych plantacji. W hybrydowej ochronie roślin powinno znaleźć się również miejsce dla biofungicydów zbudowanych z biologicznych substancji czynnych lub wytworzonych z wyciągów i naturalnie występujących w środowisku substancji. Wiele z nich może stosowanych być z powodzeniem w połączeniu z aktualnie zarejestrowanymi środkami ochrony roślin. Umiejętne ich wprowadzenie na rynek rolniczy stanowić będzie duże wyzwanie dla firm fitofarmaceutycznych i producentów rolnych – podsumowuje to zagadnienie prof. Korbas.

• Jak skutecznie łączyć ochronę konwencjonalną z ochroną biologiczną?

• Jakie technologie uprawy i co poza nimi będzie wpływało na efektywność stosowania mieszanych technik ochrony roślin?

O tym mowa będzie w I SESJI: Technologie hybrydowe ochrony roślin

Wystąpienie Prof. Marka Korbasa pt: Ochrona hybrydowa zbóż i rzepaku. Czy na niej można zaoszczędzić nie tracąc plonu? Jak ją przeprowadzić? Wykład rozpocznie się o godz. 9.15.

