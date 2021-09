Kolejne doniesienia o dużej presji śmietki

Nie odpuszczamy i powielamy informacje sprzed kilku dni, gdyż powinny one dotrzeć do wszystkich producentów rzepaku i uczulić ich na ogromną w tym roku presję ze strony szkodników jesiennych. Instytut Ochrony Roślin opublikował dzisiaj kolejny komunikat wskazujący na ogromny problem ze śmietką kapuścianą.

Jakie szkodniki są już widoczne w rzepaku?

Co jest odławiane w żółtych naczyniach?

Nie wszystkie odławiane śmietki, to śmietki kapuściane.

Każdy producent rzepaku powinien w tej sytuacji dokładnie i codziennie lustrować swoje plantacje. Jest duży pik szkodników, więc i potrzeba ochrony roślin. Przegapienie tak dużej presji na polu może skutkować sporymi problemami w dalszej ochronie, włącznie z tak dotkliwymi uszkodzeniami roślin, które będą kwalifikować plantacje do likwidacji. Dotyczy to głównie masowych nalotów śmietki kapuścianej, która w niespotykaną wcześniej presją nawiedza głównie plantacje rzepaku położone w Wielkopolsce. Niestety śmietki składają już jaja, więc kto przegapił naloty, powinien liczyć się z poważnymi uszkodzeniami korzeni.

700 sztuk - kto da więcej?

Jak czytamy w zamieszczonym dziś komunikacie Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu w ciągu 5 dni w żółtych naczyniach odłowiło się około. 700 osobników (!) śmietkowatych. Naukowcy dokładnie oznaczyli z jakimi gatunkami mamy do czynienia.

Nie każda odłowiona śmietka to śmietka kapuściana

Po oznaczeniu prób okazało się, że ok. 50% to Delia radicum – czyli śmietka kapuściana - czyli ta, która dokonuje właściwych uszkodzeń korzeni rzepaku. Oznacza to, że z 700 sztuk pozostaje ok. 350, co i tak jest wartością niespotykaną wcześniej. (przypominamy, że progiem ekonomicznej szkodliwości jest odłowienie 1 śmietki w przeciągu 3 dni). Pozostałe to D. platura 23% (śmietka glebówka), D. florilega 2% (śmietka kiełkówka) i z rodzaju Phorbia sp. ok. 25% (te są raczej związane ze zbożami).

Co jeszcze widoczne jest w żółtych naczyniach?

Według doniesień IOR w żółtym naczyniu naliczono 60 osobników pchełki rzepakowej, 15 osobników gnatarza rzepakowca oraz 5 osobników Myzus persicae –czyli mszycy brzoskwiniowej.

Lustracja rzepaku wykonana dziś w centrum kraju potwierdziła z kolei, że praktycznie na każdej roślinie jest migrantka mszycy brzoskwiniowej. Coraz więcej widocznych jest także larw tantnisia. Nie spada tu także presja pchełek oraz mączlika warzywnego.