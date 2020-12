Kolejne odsłony Revysolu - na T-2 oraz T-3

BASF zaprezentował nowości produktowe przygotowane na sezon 2021. Wśród nich pojawią się dwa rozwiązania fungicydowe oparte na nowej substancji czynnej Revysol.

Revysol to tak dokładnie mefentrifluconazol, to pierwszy triazol z grupą izoprapanolową. Jak podkreśla często BASF, Revysol wiąże się średnio 100-krtonie mocniej z patogenem w porównaniu ze standardowymi substancjami czynnymi. Na polskim rynku Revysol zadebiutował wiosną 2020 roku w rozwiązaniu fungicydowym o nazwie RevyFlex, przeznaczonym na pierwszy zabieg w zbożach (T-1). Składają się na niego produkty Revycare (Revysol oraz strobiluryna F500) oraz Flexity (zawierające metrafenon).

W nadchodzącym sezonie Revysol będzie obecny w dwóch kolejnych rozwiązaniach. W ofercie pojawią się: RevySky do ochrony górnych liści (T-2) oraz RevyTop do ochrony kłosa (T-3). Oba produkty szczegółowo zostały zaprezentowane przez firmę BASF Agricultural Solutions podczas konferencji prasowej, która miała miejsce, tym razem w wersji online 15 grudnia 2020r.

Sektor agro jednak się obronił

Konferencję rozpoczął Cezary Urban – Dyrektor Działu BASF Agricultural Solutions. Dokonał on podsumowania mijającego sezonu 2019/2020. Jego zdaniem rok ten był wyjątkowy pod każdym względem. Zaskakiwał przewrotną pogodą oraz trudnościami w podejmowaniu decyzji agrotechnicznych. To także rok niepewności i obaw w związku z pandemią Covid 19. Już na przedwiośniu media szeroko interesowały się tematem czy łańcuch dostaw środków produkcji nie zostanie przez wprowadzone obostrzenia ograniczony. Pomimo tylu przeciwności i trudnych okoliczności mijający rok zdaniem Urbana zapisał się jako dobry. Plony najważniejszych upraw były dobre i co zaskoczyło to także całkiem dobrze kształtujące się ceny za ziarno zbóż, kukurydzy czy nasiona rzepaku – wyrażał opinię Cezary Urban.

Rok 2020 okazał się dobry także dla poslskiego rynku środków ochrony roślin. Firma BASF, uzyskała udział na poziomie 18%.

- Daje nam to pozycję vice lidera wśród producentów środków ochrony roślin. W porównaniu do ubiegłego sezonu pozycja ta w branży śor bardzo się umocniła. Wzrosty sprzedaży produktów BASF, uzyskaliśmy zwłaszcza w zakresie fungicydów– analizował wyniki rynkowe Cezary Urban.

Historia powstania Revysolu

Kateryna Demydas, Kierownik Działu Marketingu BASF

- Znalezienie nowego związku, nowego składnika aktywnego, wydaje się być jak znalezienie igły w stogu siana- tak rozpoczęła swoją opowieść o powstaniu innowacyjnej substancji czynnej Revysol Kateryna Demydas Kierownik Działu Marketingu. Początki jej powstania sięgają roku 2006. Spośród 4000 przebadanych molekuł tylko 5 z nich okazało się rokującymi. Po opracowaniu Revysolu wykonano ponad 1200 analiz regulacyjnych oraz ponad 8500 doświadczeń polowych -tłumaczyła Denydas.

Substancja ta jest już wykorzystywana w wielu fungicydach na całym świecie. W Polsce póki co ma rejestracje w uprawach zbożowych.

BASF zapowiedział jednak nowe odsłony tej substancji w kolejnym gatunkach uprawnych jako fungicydy nalistne, a także będzie występować w zaprawach nasiennych.

Nowe produkty oparte na Revysolu

- Rolnictwo to jest biznes pod chmurką i często nieprzewidziane zjawiska pogodowe mają bardzo duży wpływ na zarządzanie gospodarstwem. Ważne, żeby kolejne wchodzące na rynek rozwiązania pomagały jak najefektywniej i jak najłatwiej zarządzać tym gospodarstwem, zwłaszcze w obliczu utrudnień jakie sie pojawiają w obliczu zmian klimatu oraz cięć dostępnych susbtancji czynnych - takimi słowami wprowadził do swojej prezentacji dr Jarosław Nadziak– Crop Manager odpowiedzialny za fungicydy zbożowe.

Pierwsze z proponowanych rozwiązań, z którym już mogli się zpoznać rolnicy wiosną 2020 roku to zestaw fungicydów RevyFlex. Przeznaczony jest on do zabiegów w terminie T-1. Podczas konferencji Nadziak przytoczył wiele pozytywnych doświadczeń oraz opinii rolników, którzy zastosowali wczesną wiosną to rozwiązanie. RevyFlex sprawdził się dobrze w warunkach zimnej wiosny z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku. Działa już od 5°C, dzięki czemu rolnik nie musi uzależniać ochrony roślin od przebiegu pogody i może chronić łan bardzo wcześnie. Zalecana dawka RevyFlex to 0,8-1 l/ha oraz 0,4/0,5 l/ha Flexity.

- Na tym jednak nie poprzestajemy i wprowadzamy kolejne produkty, Są to: RevySky oraz RevyTop.- przedstawił dalej nowości Jarosław Nadziak.

RevySky na T2 – dwa razy dłuższe okno zabiegowe

RevySky to rozwiązanie polecane do zabiegu T-2. Składa się z Revysolu (mefentrifluconazol) oraz Xemium (fluksapyroksad) substancją czynną z grupy karboksyamidów (SDHI). Służy do ochrony liścia flagowego i podflagowego.

Jak tłumaczył Nadziak podczas spotkania, rozwiązanie to daje niezależność od pogody (do 40% wyższej skuteczności w deszczowych warunkach) i umożliwia lepsze zarządzanie czasem dzięki nawet 2 razy dłuższemu oknu zabiegowemu.

- Sama skuteczność fungicydu na choroby to nie wszystko. Ważne by produkt działał w różnych momentach aplikacji i tutaj to co będziemy mocno podkreślać jeżeli chodzi o wykonanie zabiegu przy pomocy RevySky to jest nawet dwa razy dłuższe okno zabiegowe. Zazwyczaj na wykonanie zabiegu T-2 jest od 5 do 7 może 8 dni. Ze względu na spiętrzenie prac i na różne niesprzyjające warunki pogodowe zabieg ten często musi być przekładany. Revysol, dzięki temu, że bardzo dobrze działa interwencyjnie i wyniszczająco na bytujące w łanie choroby liści, może być zastosowany z przesunięciem czasowym – tłumaczył podczas spotkania Nadziak.

Zalecana dawka do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym to 1,25-1,5 l/ha, natomiast w pszenżycie i życie ozimym to 1 l/ha.

Na T-3 RevyTop

- Jak wiadomo słońce i deszcz negatywnie wpływają na działanie fungicydów. Promienie słoneczne mogą prowadzić do degradacji środków ochrony roślin a deszcz występujący krótko po aplikacji może zmyć produkt z powierzchni rośliny. To bardzo ważne, by rozwiązanie na T-3 umożliwiło nie tylko skuteczną ochronę przed fuzariozą kłosów oraz chorobami liści, ale także pozwalało uniezależnić się od tych trudnych warunków aplikacji, które są bardzo prawdopodobne w tym okresie– tłumaczył Nadziak.

Zdaniem BASF takim rozwiązaniem jest RevyTop. To pak zawierający 2 fungicydy: Sulky (Revysol) + Simveris (metkonazol). Jak podaje firma produkt nie tylko chroni przed fuzariozami i mykotoskynami, ale również daje 4-krotnie wyższą odporność na promieniowanie UV (w porównaniu do protiokonazolu). RevyTop polecany jest do stosowania w dawce 0,5 l/ha Sulky + 1 l/ha Simveris.

Opcja beztraizolowa –wariant ekonomiczny

Na konferencji prasowej BASF zaprezentował jeszcze jedną nowość w segmencie fungicydów zbożowych. Będzie to rozwiązanie fungicydowe Duet na Start, przeznaczone do ochrony mniej intensywnie prowadzonych plantacji zbóż.. To pak składający się z dwóch produktów: Empartis + Flexity. Rozwiązanie to będzie zalecane do zabiegu w terminie T-1. Duet na Start to kombinacja 3 substancji czynnych: boskalid, metrafenon i krezoksym metylowy. Dzięki temu, że jest rozwiązanie beztriazolowe można go również stosować w niższych niż standardowo jest to przyjęte dla większości tego typu rozwiązań temperaturach powietrza. Wszystkie trzy substancje działają zapobiegawczo i dają wysoki profil ochroniarski w przypadku ograniczenia najważniejszych chorób podstawy źdźbła oraz liści. Duet na Start polecany jest do stosowania w dawce Empartis 0,75 l/ha + Flexity 0,25 l/ha. W kombinacji dwuzabiegowej będzie polecane razem z fungicydem Priaxor (na T-2/T-3).

Na wtorkowej konferencji omówiono także nowości w ochronie buraka cukrowego (Tanaris) oraz w ochronie ziemniaka (Allstar). O tym napiszemy wkrótce.