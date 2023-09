Nieodpowiednio sporządzona mieszanina zbiornikowa prowadzi nawet do całkowitego braku przydatności sporządzonej cieczy roboczej. Jeśli jednak zachowamy odpowiednią kolejność to w jednej aplikacji możemy połączyć kilka zabiegów ochronnych.

Pominięcie odpowiedniej kolejności tworzenia mieszaniny zbiornikowej może wiązać się m.in. z brakiem skuteczności, ale w skrajnych przypadkach nawet ze "zważeniem" cieczy

Szczególnie istotne jest uważne postępowanie z borem w mieszaninach

Mieszanina zbiornikowa - dobre rozwiązanie, ale na własną odpowiedzialność

Skuteczny zabieg ochrony roślin jest zawsze splotem kilku czynników. Na większość z nich mamy wpływ. Jednym z ważniejszych elementów jest odpowiednia kolejność podawania kolejnych preparatów podczas tworzenia mieszaniny zbiornikowej.

O zaletach tzw. tank - mixu wspominaliśmy niejednokrotnie. Oczywiście jest to już niemal standardowa praktyka (choć pojawiają się także sytuacje, gdy danych zabiegów nie powinniśmy łączyć). Zanim jednak przeanalizujemy kolejność tworzenia mieszaniny zwróćmy uwagę, że każdorazowe łączenie preparatów chemicznych, nawozów dolistnych itp powinno być poprzedzone lekturą etykiet i zaleceń dotyczących poszczególnych rozwiązań. Niektóre produkty mogą bowiem być rekomendowane do stosowania "solo" lub też wręcz przeciwwskazane będzie łączenie ich z innymi substancjami (może wystąpić zjawisko antagonzimu). Dodajmy, że żaden producent nie będzie odpowiadał za brak skuteczności danego preparatu w przypadku zastosowania go w tank - mix. Mieszaninę zbiornikową wykonujemy na własną odpowiedzialność.

Ważna także formulacja

W praktyce w okresie jesiennym mieszaniny zbiornikowe są najczęściej spotykane w rzepaku. W jednym zabiegu możemy podać fungicydy, regulatory, insektycydy, graminicydy, nawozy dolistne etc.

W pierwszej kolejności podajemy kondycjoner wody - ten ma stabilizować ciecz roboczą poprzez obniżenie twardości wody, zoptymalizowanie pH czy też poprzez uzyskanie właściwości antyspieniających.

Jeśli chodzi o główne produkty mieszaniny to najpierw podajemy preparaty "sypkie" w formie granulatu, proszku itp (WP, WG), a następnie formy płynne (przy czym formy EW oraz EC, czyli emulsje i koncentraty podajemy jako ostatnie).

Płynne nawozy dolistne dodajemy po środkach ochrony roślin. Na sam koniec ciecz roboczą uzupełniamy adiuwantem.

Adiuwanty i kondycjonery spajają mieszaninę

Zwróćmy uwagę na dwa elementy spajające całą mieszaninę. teoretycznie są to detale, ale jednak mają ogromny wpływ na jakość zabiegu. Kondycjonery wody poprawiają rozpuszczalność i jednocześnie optymalizują jakość głównego nośnika pestycydów, czyli wody. Dzięki czemu maksymalizujemy działania aplikowanych substancji aktywnych. Z kolei adiuwanty poprawiają nośność cieczy roboczej na roślinie oraz wchłanianie kropli cieczy. Dzięki temu skuteczność zabiegu ulec może znacznej poprawie - czasem nawet przy zastosowaniu nieco niższych dawek i w mniej korzystnych warunkach pogodowych.

Kolejność mieszania środków ochrony roślin. Opracował: Karol Bogacz

Bor w mieszaninie zbiornikowej

Trzeba pamiętać przede wszystkim o "czyszczących" właściwościach boru. Jeśli wcześniej wykonywaliśmy zabieg preparatem chwastobójczym (nieselektywnym dla rzepaku) to bor może dość dokładnie przepłukać opryskiwacz - mianowicie "odklei" pozostałości herbicydu ze ścianek opryskiwacza i tym samym spowoduje uszkodzenia rzepaku. Jeśli opryskiwacz został dobrze przepłukany to nie mamy się o co martwić.

Podając bor trzeba też uważać na mieszanie z formulacją CS. Nie ma przeciwwskazań co do łącznego stosowania tej formy produktu z borem, jednakże koniecznie dodajmy najpierw preparat o tej formulacji, a dopiero potem bor.

Generalnie jednak bor w formie sypkie, jeśli tylko nie używamy formulacji pestycydów w formulacji CS, możemy w praktyce podać już na początku na rozwadniacz. Z kolei formę płynną co do zasady podajemy na samym końcu.