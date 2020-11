Kolejny triazol w ofercie Ciech Sarzyna

Micosar 60 SL to nowo zarejestrowany fungicyd do ochrony zbóż i rzepaku w ofercie firmy Ciech Sarzyna. W jego skład wchodzi metkonazol. Oprócz właściwości fungistatycznych, substancja ta pełni także rolę regulującą pokrój roślin.

Micosar 60 SL w 1 litrze zawiera 60 g metkonazolu (6,7%). Jest przez roślinę pobierany przez liście i działa systemicznie, na każdym etapie wzrostu uprawy.

Metkonazol to związek z grupy triazoli, który jest zaliczany do grupy 3 (fungicydy DMI). W roślinie działa systemicznie, jako inhibitor biosyntezy ergosterolu. Metkonazol jest zalecany do zwalczania chorób powodowanych przez grzyby w takich zbożach, jak pszenica ozima i jara, a także w rzepaku ozimym.

Micosar 60 SL jest w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego [SL] dp stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

W rzepaku ozimym ogranicza rozwój suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, szarej pleśni, oraz cylindrosporiozę. W uprawie tej może także pełnić rolę jako regulator wzrostu, wykazując działanie „skracające łodygę”.

Preparat można stosować jesienią (w fazie 4-6 liści rzepaku, BBCH 14-16), w dawce 0,7-1,0 l/ha, co jest kluczowe podczas długich, ciepłych okresów jesiennych i wzmożonego wzrostu roślin. Jego wiosenne stosowanie (od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka, BBCH 30-51), w dawce 1,0 l/ha, wpływa na skrócenie łodyg i ograniczenie wylegania.

W przypadku pszenicy ozimej oraz pszenicy jarej, Micosar 60 SL należy stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) w dawce od 1,2 do 1,5 l/ha. Zwalcza septoriozę paskowana liści oraz fuzariozę kłosów.