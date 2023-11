Kontrole z PIORiN mogą być niezapowiedziane, dlatego warto już teraz sprawdzić wszystkie elementy, które mogą podlegać inspekcji w gospodarstwie.

Za niestosowanie się do przepisów PIORiN może nałożyć karę

Podczas kontroli musimy posiadać w gospodarstwie szereg dokumentów potwierdzających m.in. stan techniczny opryskiwacza czy odpowiednie postępowanie z pustymi opakowaniami po ŚOR

Zeszyt ze środkami może być prowadzony w dowolny sposób, ale wedle schematu

Kontrole w gospodarstwach spędzają sen z powiek wielu rolnikom. Gąszcz przepisów powoduje, że i w bardzo dobrych gospodarstwach "coś może nie zagrać".

Jednym z obowiązków jest prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych z użyciem środków ochrony roślin. Dokument taki musi być w istocie w każdym gospodarstwie, które wykonuje jakiekolwiek zabiegi ochronne. Co do zasady ewidencja musi być przechowywana przez 3 lata. Forma prowadzenia zapisków dotyczących ochrony jest dowolna - może to być więc zwykły zeszyt, gotowy notatnik. Rzecz jasna ewidencja może być także prowadzona w formie elektronicznej, czy to za pomocą arkusza kalkulacyjnego czy też dedykowanej aplikacji (np programu wspomagającego zarządzanie gospodarstwem, gdzie uwzględnione są zastosowane środki ochrony roślin). Ważne jest także jakie dane podajemy w ewidencji ochrony. Każdorazowo musimy podać datę aplikacji oraz uprawę w jakiej zabieg ochronny był wykonywany. Dodatkowo należy wskazać zastosowane preparaty, dawkę w jakiej zostały podane oraz przyczynę zastosowania. Należę także wskazać areał na jakim wykonany został zabieg. Pamiętajmy, że preparat wpisywany do dokumentacji musi mieć rejestrację w danej uprawie, dlatego koniecznie sprawdzajmy etykiety. Często bowiem dana substancja może co prawda być aplikowana w konkretnej uprawie, ale nie pod tą nazwą handlową jaką stosowaliśmy.

Do 5 lat ważności badań i szkoleń

Będąc w temacie stricte ochroniarskim - pamiętajmy też o aktualnych badaniach opryskiwacza. W przypadku, gdy dysponujemy nowym sprzętem, to jego badania są aktualne przez 5 lat od zakupu. W przypadku opryskiwaczy starszych niż 5 lat badania techniczne powinny być wykonywane co 3 lata.

Oprócz aktualnego przeglądu opryskiwacza musimy także legitymować się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do wykonywania zabiegów ochronnych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez 5 lat, dlatego też przed upływem tego czasu powinnismy odbyć ponownie stosowne szkolenie.

Przechowywanie środków podlega kontroli

Koniecznie pamietajmy również, że powinniśmy mieć "pod ręką" w przypadku kontroli dokument potwierdzający oddanie pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Obowiązek przyjęcia opakowań po ŚOR leży po stronie firm zajmujących się obrotem tymi produktami, ale już samo ich dostarczenie do punktu odbioru jest obowiązkiem rolnika. Na zaświadczeniu powinny być zawarte dane, które identyfikują tak podiom odbierający opakowania, jak i dane rolnika. Należy także określić datę przyjęcia opakowań oraz ich orientacyjną ilość.

Kontrolerzy mogą także sprawdzić sposób przechowywania środków ochrony roślin. Zgodnie z przepisami pomieszczenie w którym są przechowywane powinien uniemożliwić dostęp dzieciom. Ponadto muszą być tak zabezpieczone, by nie mogły ich spożyć zwierzęta. Magazyn środków ochrony roślin lub np. szafa w której są przechowywane powinny być także oznaczone.

Pamietajmy też, by w gospodarstwie nie przechowywać środków przeterminowanych. Dotyczy to także produktów wycofanych już z rejestru środków ochrony roślin oraz konkretnych substancji - po okresie zezwalającym na ich stosowanie.

Kontrola może być niezapowiedziana

Kontrole mogą być niezapowiedziane i podkreślmy, że nie są dobrowolne. Mamy obowiązek przyjęcia kontroli, a w przypadku, gdy konkretny termin z różnych przyczyn uniemożliwia wykonanie inspekcji możemy wyznaczyć osobę odpowiedzialną z ramienia gospodarstwa, która będzie uczestniczyć w kontroli na miejscu. Ewentualnie możemy starać się o przełożenie wizyty kontrolerów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień trzeba liczyć się z ponowną inspekcją w gospodarstwie - do tego czasu powinniśmy zrealizować wskazania kontrolerów z pierwszej wizyty i naprawić ewentualne uchybienia. Jeśli chodzi o potencjalne kary to w wyniku kontroli w gospodarstwie nakładane mogą być mandaty - z reguły w wysokości 500 - 1000 zł, aczkolwiek wiele zależy od rodzaju uchybienia oraz skali niedociągnięć związanych z przepisami.