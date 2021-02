Kraje członkowskie same wyznaczą limity dla redukcji pestycydów

- Strategia od pola do stołu mówi o zmniejszeniu stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 proc. i niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. To brzmi dosyć dramatycznie jeśli spojrzymy na całość, ale to jest strategia dla całej Unii Europejskiej i każdy kraj wyznacza sobie swoje własne wskaźniki, własne limity. Oczywiście negocjując z Komisja Europejską. Nie obawiałabym się, że w przypadku naszego kraju to będzie 50 proc. Pracujemy nad tymi danymi. Myślę, że każdy kraj będzie starał się w taki sposób wynegocjować te limity, żeby nie stwarzało to niebezpieczeństwa dla produkcji rolnej - mówiła podczas Konferencji Ochrony Roślin Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w resorcie rolnictwa.





Trwa Konferencja Ochrony Roślin - 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Podczas niej Dobrzyńska wygłosiła wykład pt. Zdrowie roślin i ochrona środowiska w kontekście zmian klimatu, gdzie podkreślała, że ostatnie dziesięciolecia pokazały, iż klimat się zmienia i mamy coraz częściej zjawiska suszy. Co ma to wpływ bezpośredni na produkcję roślinną i zwierzęcą.

Slajd z konferencji

Co niesie Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład?

- Opublikowane zostały przynajmniej trzy strategie, które dotyczą rolnictwa. Kluczową jest „od pola do stołu”, która dotyczy zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego i niesie ze sobą pewne ograniczenia. Ważna jest dla nas unijna strategia „na rzecz ochrony bioróżnorodności”, ponieważ ona też narzuca pewne ramy zwiększenia limitów jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, aby jak najwięcej obszarów cennych było odzyskiwanych dla przyrody. Istotna z puntu widzenia produkcji rolniczej jest strategia na rzecz ograniczenia emisji metanu. W kolejce za chwile przygotowywana jest strategia leśnictwa. Jest ich poważna liczba – powiedziała Dobrzyńska.

Co robione jest już teraz w zakresie klimatu? Okazuje się, że wiele działań środowiskowych już jest realizowanych.

Slajd z konferencji

Jak podkreśliła niektóre działania rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2014-2020, będą kontynuowane w Planie Strategicznym.

– Niektóre z nich będą zamienione w ekoschematy, ponieważ te działania, które są prostsze dla rolników będą mogły być realizowane jeśli będą ekoschematami, czyli będą programami jednorocznymi. Budżet na nowe plan strategiczny będzie uboższy niż miało to miejsce do tej pory, a ekoschematy w ramach filara I są działaniem obowiązkowym. Chcemy żeby rolnicy je chętnie realizowali, czyli muszą to być działania proste. Chcemy też wykorzystać maksymalnie środki finansowe, które będą tam dedykowane. Na obecnym etapie dyskusji będzie to przynajmniej 20 proc. płatności bezpośrednich. Pytanie, jaka ta liczba będzie na końcu, po negocjacjach. To co obecnie działamy w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych będzie powtórzone bądź w formie ekoschematów, bądź jeśli będą to działania trudniejsze to będą nadal programami rolnośrodowiskowymi pięcioletnimi – mówiła na konferencji dyrektor z resortu rolnictwa.

Slajd z konferencji

Nina Dobrzyńska przytoczyła wybrane praktyki, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatu. Wśród nich wymieniła dobór odmian w zależności od regionu, czyli zwracanie uwagi na wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Ale też przypomniała, że jednym z najważniejszych zadań przed którymi stoi hodowla roślin jest zapewnienie wysokiego i stabilnego plonowania w zmieniających się warunkach środowiskowych np. wysokich temperatur czy niedoborów wody. A ocieplenie klimatu to też wzrost zagrożeń ze strony nowych szkodników i chorób, a także zmiana biologii i aktywności obecnych agrofagów.

