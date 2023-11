Dzień jest już krótki, a warunki do zabiegów różne. Choć mamy odpowiednie temperatury to pamietajmy też o pozostałych aspektach zabiegu - m.in. prędkości wiatru oraz stopniu uwilgotnienia roślin.

Okna zabiegowe są coraz krótsze. Nie wykonujmy zabiegów na siłę w trudnych warunkach

Szczególną uwagę przy aplikacji herbicydów trzeba zwracać na prędkość wiatru

Nie pryskamy "na siłę"

Dzień staje się coraz krótszy, co w praktyce nieco utrudnia ochronę. Biorąc pod uwagę, że zabiegi herbicydowe w oziminach wykonujemy w krótkich okienkach zwróćmy uwagę na kilka elementów.

Nie wykonujmy ochrony "na siłę". Mamy dopiero początek listopada - jeśli warunki aktualnie są niesprzyjające to nie oznacza, że tak będzie cały czas. Zabiegi na siłę nie mają większego sensu, bo z reguły coś w nich może nie wyjść.

A niestety w ostatnich dniach zauważyć można było w polach opryskiwacze podczas zabiegów przy bardzo silnym wietrze, a nawet mżawce. O ile sama mżawka nie obniża generalnie skuteczności substancji doglebowych, to pamietajmy, że większość jesiennych herbicydów zbożowych działa dwutorowo - tak odglebowo, jak i nalistnie. Działanie nalistne w takich warunkach nie istnieje.

Wiatr przy stosowaniu herbicydów wyjątkowo niebezpieczny

Pamiętajmy, że dopuszczalna - powiedzmy urzędowo - prędkość wiatru to 4 m/s. Przy czym zastosowanie dysz antyznoszeniowych pozwala na aplikację podczas nieco większego wiatru (nawet do 8 m/s) Tu jednak musimy zachować wyjątkowo dużą rozwagę. Zabieg wykonywany w czasie silnego wiatru jest niezwykle niebezpieczny dla upraw sąsiednich - rzepak może zostać uszkodzony przez nawet niewielką mgiełkę. Inna sprawa, że znaczna część cieczy roboczej może do zwalczanej rośliny lub gleby nie dotrzeć, a zostanie wywiana lub skumuluje się na danym fragmencie pola.

W przypadku delikatnego wiatru oprócz odpowiednich dysz pomocne będzie opuszczenie belki roboczej bliżej roślin, ale tylko w przypadku niewielkich podmuchów. Przy silnym wietrze i to nie pomoże.

Praktycznym sygnałem sugerującym, że zabieg nie powinien być absolutnie wykonywany jest stały ruch gałęzi - wówczas wiatr przekracza nawet 8 m/s.

Oczywiście inaczej sytuacja wygląda w przypadku np. opryskiwaczy wyposażonych w rękaw powietrzny - ich konstrukcja pozwala na wykonywanie zabiegów także przy nieco wyższych prędkościach wiatru. Taki sprzęt na naszym rynku wciąż jednak nie jest powszechnie stosowany.

Jeśli rośliny nie są całkiem suche to zmniejszmy ilość wody

W przypadku, gdy rośliny nie są idealnie suche to warto zastosować nieco mniejszą ilość wody do zabiegu. Standardowo w większości przypadków wydatek cieczy roboczej to 200 - 250 l/ha. Natomiast w przypadku zabiegu na rośliny, które są jeszcze lekko oroszone po wcześniejszych opadach warto podać mniej - około 150 litrów wody.

Problemem nie są jak narazie temperatury - te są optymalne niemal dla wszystkich substancji aktywnych. Co więcej - nie ma przymrozków, co zdecydowanie przemawia za wykonywaniem zabiegów.

Jednakże do optymalnych warunków spełnione muszą być także wymienione tu wcześniej warunki - brak dużego wiatru oraz opadów. Zabiegi wykonywane "na siłę" to prosta droga do konieczności wykonania wiosennej korekty. Zabieg w warunkach niesprzyjających może zakończyć się totalnym fiaskiem, a wówczas wiosenna korekta będzie musiała być kompleksowa.

Przypomnijmy jeszcze o teoretycznie błahostce, ale jednak bardzo ważnej - dobrym wypłukaniu opryskiwacza po herbicydach rzepakowych, zwłaszcza po graminicydach. Często bezpośrednio przed zabiegiem chwastobójczym w zbożach wykonujemy ochronę ukierunkowaną na zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku. Oczywiście brak wypłukania opryskiwacza po takim zabiegu jest wyjątkowo niebezpieczny, bo ryzyko uszkodzenia plantacji (przynajmniej po pierwszym przejeździe) jest ogromne. Możemy zastosować to specjalne produkty do mycia aparatury opryskiwacza - te są najbardziej polecane. Ewentualnie aplikacja boru na rzepak również doskonale sprawdza się jako metoda mycia opryskiwacza - bor ma właściwości czyszczące i odkleja resztki substancji od ścianek opryskiwacza.