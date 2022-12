Aktualnie w UE można stosować 500 substancji czynnych środków ochrony roślin. Komisja Europejska wprowadzając strategię Europejskiego Zielonego Ładu, przyjęła założenia redukcji pestycydów do 2030 r. aż o połowę. Których substancji to dotyczy i czy wskaźnik redukcji może ulec zmianie, dla poszczególnych państw członkowskich?

Odpowiedzi na te pytania, udzielił prof. dr hab. Marek Korbas, podczas konferencji organizowanej 30 listopada 2022, przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Jak wskazywał, już w latach 2004-2010 w UE wycofano znaczną część substancji czynnych z użycia – z dostępnych 1000 s.cz. liczba zmniejszyła się do 500. Paradoksem jest, że w podobnym okresie w Stanach Zjednoczonych, liczba substancji wzrosła z 1000 do 1300. W związku z ograniczaniem pestycydów, wątpliwości pojawiają się nie tylko w walce z agrofagami, ale też w kwestiach ekonomicznych.

-Mając mniej substancji czynnych pojawia się kłopot z ochroną roślin, przez co stajemy się mniej konkurencyjni na rynkach, a także mamy gorsze oręże w walce z uodparnianiem się agrofagów na stosowane substancje czynne – podkreślał prof. dr hab. Marek Korbas.

Konsekwencje wycofania środków ochrony roślin

Spośród czynników mających wpływ na decyzje o wycofywaniu kolejnych środków, dominuje ich podejrzewany wpływ na zaburzenia w gospodarce hormonalnej ssaków, podejrzenia o wpływie na środowisko oraz zapylacze. W związku z tym, jak tłumaczył prof. Korbas, wycofano już 75 substancji czynnych w bardzo wielu produktach. -Kolejne 75 substancji czynnych, które mogą być wycofane w krajach Unii Europejskiej dotyczy w największym stopniu fungicydów i herbicydów. W Polsce przewidywane jest odejście od 54 s.cz. – prognozował prof. Korbas.

Na co zwracał uwagę, to skutki które niesie za sobą zmniejszenie ilości środków ochrony roślin. Przede wszystkim, wzrośnie odporność patogenów - mniejsza dostępność do substancji czynnych to mniejsza możliwość rotacji przemiennego stosowania substancji czynnych w ochronie roślin – mówił prof. IOR-PIB. Wycofanie kolejnych preparatów, spowoduje zwiększone zużycie środków ochrony roślin przez większą liczbę zabiegów, wykonywanych tą samą substancją czynną.

Jako równie istotne, efektem braku możliwości ochrony, będą mniejsze plony o słabszej jakości.

-Środki, o sprawdzonej skuteczności zostaną wycofane, a pozostaną te bardziej przyjazne dla środowiska, dla ssaków, które niestety mogą charakteryzować się mniejszą skutecznością chemicznej ochrony – dodawał.

Jako kolejne konsekwencje, które wymieniał prof. Korbas, podaje się zwiększenie kosztów produkcji (w wyniku stosowania częstszych zabiegów), a także obniżenie dochodów z gospodarstwa i pojawiające się ryzyko stosowania importowanych, nielegalnych środków ochrony roślin.

Czy możliwa jest zmiana strategii zakładanej prze KE?

Założenia, które przyjęła Komisja Europejska to ograniczenie zużycia środków ochrony roślin aż o 50%, ograniczenie zużycia nawozów mineralnych o 20% i wzrost produkcji ekologicznej (użytków, na których będzie przeprowadzana produkcja ekologiczna) do 25%.

-Wymagania te będą jeszcze dyskutowane i mogą być różne, w stosunku do państw Unii Europejskiej. Poziom zużycia środków jest odmienny dla każdego kraju, dlatego też państwa członkowskie zużywające najmniej s.cz., powinny mieć tą redukcję znacznie mniejszą - podaje się, że ma to być 35%. Natomiast kraje, które zużywają więcej – powinny zredukować tą ilość aż o 65% – tłumaczył prof. Marek Korbas.

Substancje czynne prognozowane do wycofania

Możliwości ochrony będą wyraźnie się zmniejszać, co jest już obserwowane. Patrząc na poniższe zestawienie, zauważalne jest jak wycofanie kilku substancji czynnych, pociągnie za sobą utratę kilkuset różnego rodzaju preparatów. Zestawienia dotyczą głównie fungicydów. Te substancje czynne mogą zostać wycofane, chociaż jak wyjaśniał prof. Korbas, ostatecznie trudno jest jednoznacznie powiedzieć, które z nich znikną w przyszłości z programów ochrony roślin.

Wycofywanie substancji czynnych 2022 - 2023

Końcowy termin stosowania Substancja czynna Liczba zarejestrowanych preparatów 1 Listopada 2022 r. Fosmet 4 insektycydy 30 Listopada 2022 r. Pencykuron 1 fungicyd 7 grudnia 2022 r. Alfa-cypermetryna 17 insektycydów 31 grudnia 2022 r. Flutriafol 3 fungicydy 31 grudnia 2022 r. Cyprokonazol 14 fungicydów 19 maja 2023 r. Sulfoksaflor 3 insektycydy 1 października 2023 r. Prochloraz 50 fungicydów Razem 7 93

Źródło: prof. dr hab. Marek Korbas, materiał ze szkolenia IOR-PIB

Substancje czynne fungicydów przewidziane do zastąpienia

Substancja czynna Liczba fungicydów w Polsce Benzowinydyflupyr 6 Bromukonazol 3 Cyprodynil 22 Difenokonazol 86 Dimoksystrobina 3 Fludioksonil 65 Fluopikolid 3 Izopirazm 7 Metalaksyl 1 Metkonazol 30 Paklobutrazol 13 Tebukonazol 138 Związki miedzi 28 Razem: 13 Razem: 406

Źródło: prof. dr hab. Marek Korbas, materiał ze szkolenia IOR-PIB

Substancje czynne fungicydów zastosowanych w zaprawach nasiennych przewidziane do zastąpienia (wycofania): Cyprokonazol (31.12.22 r.), Difenokonazol, Fludioksonil, Fluopikolid, Metalaksyl, Pencykuron (30.11.22 r.), Prochloraz (1.10.23 r.), Tebukonazol. Wymienione substancje mogą być wycofane, bądź może być odnowiona ich rejestracja.