Cięć substancji czynnych nie widać końca. Których substancji, wchodzących w skład wielu fungicydów wkrótce nam zabraknie? O odpowiedź w tym zakresie poprosiliśmy prof. Marka Korbasa z IOR- PIB w Poznaniu, w czasie trwania naszych konferencji regionalnych: Kierunek Innowacja.

Jak zaznaczył na Konferencji prof. Korbas, ostatnio straciliśmy kilka kluczowych triazoli takich jak: propikonazol i epoksykonazol. Niestety to koniec dotkliwych cięć, bo na celowniku jest tebukonazol, czyli kolejna substancja z z tej grupy która wchodzi skład bardzo wielu fungicydów (ponad 100 preparatów). W tym roku będą ważyć się jej losy, gdyż UE powinna wydać decyzję czy przedłuża dalej jej zezwolenia na stosowania, czy opublikuje stosowane rozporządzenie na mocy, której będzie ona musiała zostać wycofana z użycia.

Straciliśmy prochloraz z grupy imidazoli

- Żal będzie prochorazu, gdyż jest to s.cz. wgłębna, doskonale nadająca się do zwalczania np. chorób podstawy źdźbła, długo działająca. Będzie nam brakowało tej substancji – ocenia sytuację w zakresie dostępnych substancji czynnych fungicydów, prof. Marek Korbas.

Jak ocenia naukowiec do dyspozycji pozostają nam głownie s.cz. o działaniu układowym, a tymczasem musimy realizować strategię antyodpornościową.

-Utrata środka wgłębnego, który stosowano zapobiegawczo będzie dużą stratą i będzie nam utrudniać realizację ochrony – podaje dalej naukowiec.

Prochloraz – ostatni sezon

Prochloraz został wycofany na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1450 z dnia 3 września 2021 r. Wówczas ustanowiono termin wycofania substancji czynnej prochloraz na dzień 31 grudnia 2021 r. Do 1 kwietnia 2022 r. mogły być środki ochrony roślin na jego bazie wprowadzone jeszcze do obrotu. Natomiast do dnia 1 października 2022 r. mogły być sprzedawane i dystrybuowane. Dlatego prochlorazu już nie kupimy, przynajmniej legalnie.

Co najważniejsze z kolei stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane fungicydów zawierających prochloraz musi się odbyć najpóźniej do dnia 1 października 2023 r. Dlatego jest to ostatni sezon stosowania tej substancji.

Czy będą problemy w ochronie fungicydowej zbóż i rzepaku?

- Coś nam zostaje. Przy najmniej w zbożach i rzepaku. Te uprawy mają jeszcze liczne rejestracje – ocenia prof. Korbas.

Zdaniem naukowca należy jednak być na bieżąco i pamiętać o rotacji dostępnymi substnacjami czynnymi. Jest to potrzebne aby nie prowokować zjawiska odporności. Rozwija się także ochrona hybrydowa, czyli łączenie metod chemicznych z biologiczną ochroną. Jesteś ciekawy tego zagadnienia?

