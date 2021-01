Których triazoli wkrótce zabraknie?

Wszystko wskazuje na to, że w roku 2021 Komisja Europejska (KE) sukcesywnie skreślać będzie kolejne triazole z listy dozwolonych fungicydów. Zazwyczaj dziać się to będzie po wygaśnięciu terminu odnawiania rejestracji. Co to oznacza w praktyce? O tym poniżej.

Triazole są największą klasą fungicydów stosowaną powszechnie w rolnictwie. Zostały one po raz pierwszy wprowadzone do ochrony roślin w 1973 roku. W następnych latach pojawiały się kolejne nowe substabcje z tej grupy w ty, tym: tebukonazol [1986], epoksykonazol [1990] i protiokonazol [2002]. Triazole są najczęściej stosowanymi związkami chemicznymi wykorzystywanymi w walce z chorobami grzybowymi. Według klasyfikacji FRAC (Fungicide Resistance Action Committee), triazole zaliczane są do grupy G1: klasy inhibitorów syntezy steroli.

W roku 2020 do użycia w UE dopuszczonych było 13 substancji czynnych z tej grupy związków. Triazole solo lub jako komponent fabrycznych mieszanin tworzyło aż 427 fungicydów. Które substancje najczęściej tworzą fungicydy? Wystarczy przyjrzeć się poniższemu zestawieniu, który został zaprezentowany przez prof. Marka Mrówczyńskiego z IOR-PIB w Poznaniu, podczas Szkolenia z Integrowanej ochrony roślin. Szkolenie odbyło się przy współudziale Warmińsko Mazurskiego ODR-u w grudniu ubiegłego roku.

• Propikonazol, który można było stosować do 19 marca 2020r.

• Epoksykonazol, którego zapasy z kolei należy zużyć do 1 marca 2022r.



Niestety KE zapowiada dalszą ekspansję na triazole, w myśl ustalonej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada ograniczenie do 2030 r. o 50% zużycia środków ochrony roślin. Którym triazolom kończą się odnowienia rejestracyjne, a co za tym idzie wkrótce prawdopodobnie zostaną wykreślone z listy fungicydów?

Co to oznaczać będzie w praktyce? Według przeprowadzonej przez prof. Marka Mrówczyńskiego analizy sytuacji z puli dozwolonych środków zniknąć mogą nawet setki fungicydów. A jak to wygląda w poszczególnych grupach upraw? Wygląda na to, że ubytki będą największe w zbożach. Na redukcji ucierpi także rzepak oraz burak cukrowy.

Wycofanie tak dużej liczby fungicydów w tak krótkim czasie może poważnie zaburzyć skuteczność ochrony roślin i doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Jakich konkretnie? Część z nich obrazuje poniższy slajd.

A według Was, które substancje najtrudniej będzie zastąpić?