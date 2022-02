Kukurydza: kiedy odchwaszczać doglebowo, a kiedy nalistnie?

Ostatnie już spotkanie z cyklu Konferencji Zimowych Syngenta poświęcone zostało uprawie i ochronie kukurydzy pod hasłem: "Kukurydza - uprawa bez problemów?". Eksperci Syngenty starali się rozstrzygnąć dylemat - odchwaszczać doglebowo czy nalistnie?

Kukurydzy potrzebne czyste pole i dobra pogoda

W swojej dyskusji paneliści konferencji - dr hab. Katarzyna Rębarz, Dyrektor Działu Technicznego Syngenta oraz Marcin Bednarczyk, Specjalista ds. doświadczeń polowych w uprawie kukurydzy - zwrócili uwagę na niezwykle istotną kwestię zwalczania największych wrogów kukurydzy, jakimi są chwasty.

- Kukurydza nie toleruje zachwaszczenia od samego początku swojego rozwoju, dlatego odchwaszczanie powinniśmy zakończyć do fazy 4-5 liści - mówił Marcin Bednarczyk.

Ekspert zaznaczył, iż niezwalczone do tej fazy rozwoju kukurydzy zachwaszczenie doprowadzi do dużych i nieodwracalnych strat w plonie.

Kukurydza, jako roślina przeprowadzająca fotosyntezę typu C4 potrzebuje do prawidłowego rozwoju dużo ciepła, co znacznie utrudniło jej start w 2021 roku z zimnym majem i najzimniejszym w ostatnim stuleciu kwietniem. Takie warunki były trudne dla startu kukurydzy, za to w zeszłym roku w skali kraju kukurydzy sprzyjały warunki wilgotnościowe.

W swojej dyskusji paneliści zwrócili uwagę, że warunki atmosferyczne wpływają nie tylko na rozwój roślin, ale także na decyzje dotyczące strategii odchwaszczania.

Doglebowo czy nalistnie - oto jest pytanie

Zdaniem Marcina Bednarczyka naszym pierwszym wyborem powinny być zabiegi doglebowe i to właśnie ku nim powinniśmy się skłaniać, decydując o strategii odchwaszczania. Ekspert podkreślił istotne zalety odchwaszczania doglebowego:

działanie na kiełki i korzenie siewek chwastów,

wczesne zwalczanie chwastów, zanim zaczną stanowić poważną konkurencję,

ograniczony wpływ temperatury na skuteczność zabiegu,

niższe koszty wykonania zabiegu w porównaniu z zabiegami nalistnymi,

lepsze zwalczanie chwastów trudnych, jak np. bodziszki czy rdesty.

- Substancje czynne herbicydów doglebowych, jak mezotrion, izoksaflutol czy s-metolachlor są niezależne od pogody, stosunkowo tanie, bezpieczne i skuteczne w zwalczaniu trudnych chwastów - wymieniał Bednarczyk.

Im szybciej pozbędziemy się chwastów z plantacji kukurydzy, tym lepiej dla jej rozwoju (slajd z konferencji).

Odchwaszczanie nalistne ma także swoje zalety, wśród których wymienić można:

działanie na już skiełkowane chwasty,

możliwość doboru rozwiązania pod konkretne gatunki chwastów,

możliwość przeczekania okresowej suszy i aplikacji po całościowych wschodach chwastów.

- Herbicydy nalistne to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy było zbyt sucho na odchwaszczanie doglebowe lub pogoda nie pozwoliła na odpowiednio wczesne wykonanie zabiegu doglebowego - mówił prelegent.

Ekspert zwrócił jednocześnie uwagę na ryzyko uszkodzeń kukurydzy przy stosowaniu niektórych rozwiązań nalistnych, przede wszystkim herbicydów z grupy regulatorów wzrostu w nieodpowiedniej temperaturze.

Propozycje od Syngenty

Paneliści zwrócili uwagę na dwa preparaty od Syngenty dedykowane do odchwaszczania kukurydzy: Lumax 537,5 SE i Elumis 105 OD.

Pierwszy z nich służy do zabiegów przedwschodowych oraz wczesnych powschodowych. Zdaniem prelegenta o jego uniwersalności świadczy także szerokie spektrum zwalczanych chwastów, zarówno jedno- jak i dwuliściennych. Ekspert zwrócił uwagę na zawartość trzech substancji czynnych o różnych mechanizmach działania w składzie herbicydu Lumax, podkreślił także możliwość zastosowania preparatu Lumax na stanowiskach, gdzie stosowane są nawozy organiczne (np. obornik, gnojowica) oraz w monokulturach, gdzie następuje kompensacja chwastów takich jak komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna czy chwastnica jednostronna.

- Zwalczanie chwastnicy odbywa się głównie poprzez zabiegi doglebowe. W terminach późniejszych warto dodać do Lumaxu np. nikosulfuron - radził Bednarczyk.

Zdaniem panelistów środek Elumis wyróżnia możliwość jego powschodowego stosowania aż do fazy 8 liści kukurydzy. Podobnie jak Lumax, zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne i dobrze radzi sobie z perzem. Jak zaznaczyli eksperci, warto wybierać go w sytuacjach, gdy nie można było skorzystać ze środka Lumax.

- Elumis to jedyne połączenie nikosulfuronu z mezotrionem w bezpiecznej formulacji OD - mówił Bednarczyk.

Herbicydy i inne środki do ochrony kukurydzy znajdziesz na portalu Giełda Rolna!