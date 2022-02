Kurczy się paleta produktów do ochrony rzepaku ozimego

Zwłaszcza pod kątem ochrony przed szkodnikami. Kolejne substancje czynne wycofywane są z rynku Unii Europejskiej, co niewątpliwie przyczyni się do kłopotów samych rolników.

Jeszcze w styczniu na łamach farmer.pl informowaliśmy o tym, że nie wkrótce nie będzie można stosować insektycydowej substancji jaką jest fosmet. Teraz te dane oficjalnie podaje resort rolnictwa. Jeszcze raz warto się z nimi zapoznać, bo to ostatni sezon tej substancji czynnej na naszym rynku.

Do kiedy stosować fosmet?

- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 2022/94 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 16 z 25.1.2022, str. 33—35) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 1 maja 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną fosmet do dnia 1 listopada 2022 r.

Jakie terminy zużycia preparatów opartych o fosmet?

Jak podaje dalej resort rolnictwa, z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 maja 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 września 2022 r.;

- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 maja 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 listopada 2022 r.

