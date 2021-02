Lambda-cyhalotryna – czy pyretroidy będą wycofane?

Z rynku Unii Europejskiej zniknęło w ostatnim czasie bardzo dużo substancji czynnych. W samych roku 2020 wycofano aż 20 – przy czym niektóre z tych substancji zostaną wyłączone z możliwości stosowania w 2021 r. Dlatego producentom bardzo zależy na tym, aby te, które są z nami na rynku, były tak postrzegane. Naukowy z kolei chcą pokazać, że pewne z nich, bądź nawet całe grupy chemiczne, podlegać będą weryfikacjom.

Lambda-cyhalotryna, bo to o niej chcemy szerzej porozmawiać, to związek z grupy pyretroidów. Wchodzi ona w skład insektycydów do zwalczania m.in. szkodników w takich uprawach jak np.: zboża, rzepak, ziemniak czy kukurydza. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe. Natomiast na szkodniki działa kontaktowo oraz żołądkowo.

Na naszej stronie ukazał się niedawno artykuł pt. "Rolnicy pytają o triazole i wycofywane zaprawy. Naukowiec odpowiada", gdzie prof. Marek Mrówczyński – dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB mówi w kontekście zwalczania stonki ziemniaczanej o tym, że „…w najbliższym czasie może zostać wycofana kolejna s.cz. z grupy pyretroidów, czyli lambda-cyhalotryna, która zarejestrowana jest w 11 preparatach do zwalczania stonki…”. Profesor wielokrotnie już sugerował, że takie działania mogą mieć miejsce, więcej na ten temat w artykule „Pyretroidy na cenzurowanym – do odstrzału”.

Z takim twierdzeniem nie do końca zgadza się przedstawiciel firmy, która produkuje środki ochrony roślin zawierające lambda-cyhalotrynę.

- W odpowiedzi na pytanie rolnika podano informację, że lambda-cyhalotryna, substancja zawarta w 11 preparatach do zwalczania stonki, może zostać w najbliższym czasie wycofana. Stwierdzenie takie nie jest zgodne ze stanem faktycznym – odniosła się, do wyżej wspomnianego artykułu Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu Europa Centralna z Syngenta.

- Lambda-cyhalotryna została pomyślnie zatwierdzona (po raz drugi) 1 kwietnia 2016 r. na 7 lat, zatem zatwierdzenie jest ważne do 31 marca 2023 r. We wrześniu 2020 r. rozpoczęto kolejny proces oceny tej substancji, by móc ponownie odnowić zatwierdzenie przed upływem ważności tego obecnego. Zezwolenia dla produktów Syngenty, zawierających tę substancję, są ważne do 18 lutego 2023 r. Aby po upływie tego terminu móc wydłużyć ważność tych zezwoleń, już teraz rozpoczęliśmy proces ich wznawiania. Pozwoli to na kontynuację obrotu produktami po marcu 2023 r. – podkreśliła Izabela Wawerek.

Jak dodała, oczywiście trudno jest na tym etapie przewidzieć jaki będzie ostateczny kształt opinii urzędów regulacyjnych nt. lambdy-cyhalotryny. - Po jej ponownej ocenie i czy w związku z tym produkty będą dostępne po 2023 r., jednak twierdzenie, że może zostać w najbliższym czasie wycofana jest znaczną nadinterpretacją statusu tej substancji. Liczę na to, że powyższe wyjaśnienie uspokoi producentów rolnych i zatrze wrażenie, że los produktów opartych na lambda-cyhalotrynie jest już przesądzony – podkreśliła przedstawicielka firmy Syngenta.

Prof. Marek Mrówczyński ustosunkował się do tej sugestii.

- W wypowiedzi dla portalu farmer.pl podałem, że wszystkie pyretroidy są zagrożone wycofaniem, gdyż według EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) wykazując brak selektywności , wpływają negatywnie na środowisko. Wobec powyższego wycofana może zostać także lambda-cyhalotryna, której zezwolenie mija już za 2 lata – odpowiedział prof. Mrówczyński.

Jak dodał, IOR - PIB popiera dalsze zatwierdzenie do stosowania lambda-cyhalotryny, która należy do bardzo ważnej i szeroko stosowanej grupy pyretroidów.

- Pyretroidy są stosowane od około 40 lat oraz aktualnie należą do najtańszych insektycydów w Polsce, gdyż koszt na 1 ha jest niższy od 2 do 5 razy w porównaniu do innych grup chemicznych – podsumował prof. Marek Mrówczyński.