Rzepak uprawiany jest w Polsce na blisko milionie hektarów. Jest to gatunek słynący z konieczności wykonania wielu kosztownych zabiegów ochrony roślin. Niestety, w przypadku niektórych szkodników skuteczność rozwiązań chemicznych jest ograniczona. Zalicza się do nich pryszczarek kapustnik, którego larwy atakują łuszczyny rzepaku. Jak rozpoznać larwy pryszczarka? Jakie szkody wyrządzają?

Pryszczarek kapustnik, obok chowaczy i słodyszka, zaliczany jest do najgroźniejszych szkodników rzepaku. Co ciekawe, pryszczarek występuje w pewnym porozumieniu z chowaczem podobnikiem, gdyż samice muchówki składają jaja do łuszczyn uszkodzonych wcześniej przez chrząszcze. Niebezpieczne larwy wylęgają się z nich stosunkowo późno, jednocześnie mogąc doprowadzić do znaczących strat w plonie.

Larwy pryszczarka kapustnika

Pryszczarek kapustnik jest muchówką z rodziny pryszczarkowatych. Zimuje w glebie, a najgroźniejsze dla rzepaku pokolenie wylatuje w kwietniu i maju. Następnie samice składają jaja do wnętrza łuszczyn, wykorzystując w tym celu uszkodzenia spowodowane przez wspomnianego chowacza podobnika.

Stadium szkodliwym pryszczarka jest larwa. Ma ona 2-3 mm długości, początkowo jest biała, następnie żółknie, z czasem nabierając barwy pomarańczowej, a niekiedy czerwonej. Larwa nie ma odnóży ani widocznej głowy. W jednej porażonej łuszczynie znajduje się zazwyczaj kilkadziesiąt sztuk.

Szkodliwość larw pryszczarka

Larwy pryszczarka kapustnika wysysają soki z nasion rzepaku i ścian łuszczyn. W następstwie tego działania łuszczyny żółkną, ulegają deformacji, a w końcu w wyniku skręcenia pękają. To z kolei przyczynia się do nasilenia osypywania nasion, które z czasem stają się uciążliwymi samosiewami. Rzecz jasna, oznacza to też stratę części cennego plonu.

Wraz z nasionami do gleby wypadają również larwy, które po przekształceniu w postać dorosłą złożą jaja, dające początek nowemu pokoleniu szkodników. Warto jednak dodać, że z zasady pryszczarek kapustnik występuje tylko w brzeżnych pasach pól. Jeśli chodzi o zwalczanie, najważniejsze jest nie dopuszczenie do złożenia jaj, a więc stosowanie insektycydów przeciwko osobnikom dorosłym.