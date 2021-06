To kolejny prototyp urządzenia opracowanego przez polskich naukowców. HUGO Growth Stimulator i HUGO - Robot Rolniczy. „HUGO - Growth Stimulator" to urządzenie, które wykorzystuje laser do naświetlania roślin, przez co stymuluje je do wzrostu, rozwoju i regeneracji.

Hugo Green Solutions, spółka typu „spin-off", która powstała przy wsparciu spółki celowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, opracowała innowacyjną eko-technologię HUGO opartą na dwóch rozwiązaniach: HUGO Growth Stimulator i HUGO - Robot Rolniczy. HUGO - Growth Stimulator to biostymulator, który wykorzystuje laser do naświetlania roślin, przez co pobudza je do wzrostu, ograniczając lub zupełnie eliminując konieczność korzystania ze środków chemicznych. W precyzyjnym naświetlaniu roślin laserem pomaga właśnie „HUGO Robot Rolniczy" – maszyna, która swobodnie przemieszczając się po polu, może dawkować światło każdej potrzebującej tego roślinie.

- Wprowadzanie technologii Hugo z zakresu zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla zmniejszenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Nasze rozwiązanie jest w pełni przyjazne środowisku i może być stosowane zarówno w uprawach polowych jak i szklarniowych. - opowiada dr inż. Jerzy Próchnicki, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego - ASAP, jak również ekspert wspierający rozwój technologii w spółce Hugo Green Solutions Sp. z o.o.