Obecnie żerujące mszyce w kukurydzy nie stanowią dla niej większego zagrożenia. Szkodliwość ich jednak należy rozpatrywać w szerszym zakresie. Po zbiorach ziarna szkodniki te będą szukały nowego źródła pożywienia. Nagminnie mogą zasiedlać młode rośliny zbóż i przenosić na nie groźne wirusy.

Lokalnie dojrzewająca kukurydza jest wręcz oblepiona mszycami.

Oliwkowo-brunatna mszyca, taka jak na zdjęciu to mszyca czeremchowo zbożowa.

Jej liczne występowanie w kukurydzy, świadczy o tym, że warunki dla jej rozwoju są bardzo korzystne, a co za tym idzie zagrożone będą wkrótce młode zasiewy zbóż. Mszyce są także obecne na samosiewach zbóż występujących na ścierniskach oraz na roślinach zbożowych wysianych w międzyplonach.

Dlaczego ta mszyca stanowi zagrożenie dla zbóż?

Zmiany klimatu niestety zmieniły zachowanie tej dwudomnej mszycy. Późnym latem mszyca czeremchowo-zbożowa powinna składać jaja na czeremchach. Coraz częściej dzieje się inaczej i powraca na rośliny zbożowe.

Mszyca czeremchowo-zbożowa to najpoważniejszy wektor wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV- Barley Yellow Dwarf Virus). Powodować on może znaczne straty w uprawach zbóż. Do zawirusowania dochodzi jesienią, kiedy mszyce nalatują na zboża i zakażają nim młode rośliny. Objawy zakażenia wirusem nie są specyficzne. Jak już, to widoczne głównie wiosną. Są to wszelkiego rodzaju przebarwienia liści- jasnożółte na jęczmieniu i fioletowo-purpurowe na pszenicy. Porażone rośliny cechuje także krzaczasty pokrój, przyhamowany wzrost i redukcja źdźbeł kłosonośnych. Roślina zarażona redukuje swój potencjał plonowania.

Próg ekonomicznej szkodliwości mszyc to stwierdzenie 300 szt. na 1 roślinie od fazy wiechowania kukurydzy (BBCH 51). Na tym etapie wegetacji kukurydzy zabieg jednak nie jest uzasadniony.

Mszyca czeremchowo-zbożowa w kukurydzy Fot. M.Mojzesowicz

Z kukurydzy na młode zasiewy zbóż

Dlatego taki widok jak na zdjęciu wyżej należy traktować jako podstawę do wzmożonego monitoringu plantacji zbóż już od fazy ich szpilkowania.

- Mszyce obecnie powszechnie występują, ale tylko lokalnie jest ich tak dużo, że rośliny są niemal czarne. Dominuje tu mszyca czeremchowo-zbożowa. Już się ich nie zwalcza o tej porze roku na kukurydzy, ale trzeba przez to mocno obserwować zasiewy ozimin znajdujące się koło pól kukurydzianych, bo migrujące z kukurydzy osobniki uskrzydlone mogą trafiać na trawy, z traw zainfekowanych wirusem żółtej karłowatości jęczmienia mogą go pobrać i przenosić na zboża. Monitoring zatem ich pojawu na oziminach trzeba prowadzić, aby zwalczać nalatujące mszyce-wektory wirusa – powiedział w rozmowie z redakcją dr hab. Paweł Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Po zaobserwowaniu nalotów mszyc (pierwszych osobników) na zboża, warto w tych uprawach zastosować zabieg insektycydowy. To jedyny sposób na uniknięcie zawirusowania roślin. A należy pamiętać, że jesienne infekcje są najgroźniejsze. Pomocne w monitoringu stają się także żółte naczynia. Lustrację należy także wykonać na roślinach. Migrantki (uskrzydlone mszyce) są z reguły dobrze widoczne nawet na siewkach. Kontrolę pod kątem mszyc należy wykonywać aż do przejścia roślin w stan spoczynku zimowego. Mszyca czeremchowo-zbożowa potrafi żerować do -3 st.C, także nieznaczne jesienne przymrozki nie są w stanie jej przeszkodzi w kontunuowaniu rozwoju.