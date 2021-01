Lista jednostek kontrolujących sprawność opryskiwaczy na stronie PIORiN

Od 1 stycznia 2021 r. prowadzenie badań opryskiwaczy polowych jest możliwe wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań. Gdzie można znaleźć informacje, które są to firmy?

Niedawno opublikowaliśmy artykuł dotyczący zmian badania sprawności opryskiwaczy, które weszły w życie z początkiem stycznia. Tekst wzbudził żywe zainteresowanie, bo dotyczy bezpośrednio rolników. Dostaliśmy wiele pytań, przez które firmy prowadzone są takowe badania.

O szczegóły dopytaliśmy w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – zajmującej się tą tematyką.

- Odpowiadając na pytanie dotyczące listy jednostek spełniających wymagania, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r. w zakresie badania w opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych uprzejmie informuję, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na mocy przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zobligowana jest do udostępniania na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa, rejestrów przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Dostęp do przedmiotowych rejestrów możliwy jest poprzez stronę http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/. Zakres danych umieszczanych w rejestrach został określony w art. 51 i 52 ww. ustawy i nie obejmuje informacji o wyposażeniu jednostki prowadzącej badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin – poinformował nas Grzegorz Gorzała, główny specjalista z Biuro Ochrony Roślin i Nawozów Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Niemniej jednak Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, mając na uwadze nowe regulacje w zakresie prowadzenia badań opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych, sporządzi i opublikuje na stronie internetowej Inspekcji listę jednostek spełniających aktualne wymagania prawne, po uprzednim wyrażeniu przez nie zgody na taką publikację – podkreślił Gorzała.

Jak dodał, informacja o opublikowanej liście wraz z odnośnikiem do niej zostanie umieszczona w aktualnościach na stronie internetowej PIORiN.

O jej opublikowaniu niezwłocznie Państwa poinformujemy.