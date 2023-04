W ciągu ostatnich kilku dni w wielu regionach Polski mamy do czynienia ze zjawiskiem pękania łodyg rzepaku. Dlaczego tak się dzieje? Co możemy z tym zrobić?







Dobrze rozwinięte plantacje rzepaku po przymrozkach borykają się z problemem pękania łodyg

Zalecany jest zabieg fungicydowy, który ochroni roślinę przed wnikaniem patogenów chorobotwórczych

Główną przyczyna - wahania temperatur

Pęknięć już nie cofniemy, to jasne. Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie dlaczego rzepaki, a konkretnie łodygi roślin, popękały? Odpowiedzi może być kilka, aczkolwiek biorąc pod uwagę przebieg pogody w ostatnich tygodniach, a zwłaszcza kilkunastu dniach, możemy z dużą dozą pewności postawić na niskie temperatury. W ubiegłym tygodniu (w pierwszej połowie tygodnia) w południowych regionach kraju temperatury spadały lokalnie do -6℃. Od taki niskich temperatur na początku kwietnia już tylko krok do pęknięć na łodydze. Do pęknięć podczas niskich temperatur nie dochodzi na wszystkich plantacjach - najczęściej na tych dobrze odżywionych, które są w trakcie intensywnego wzrostu. W ciepłe dni z kolei rośliny nadrabiają zaległości i przechodzą do intensywnego wzrostu. To z kolei wzmaga pogłębiania się mikrouszkodzeń. Pęknięcia stają się bardziej widoczne, są głębsze i rozciągnięte we fragmencie rośliny, który jest obecnie w fazie wydłużeniowej. Najbardziej narażone na pęknięcia są dorodne rośliny, o dobrym zaopatrzeniu w azot. A można śmiało stwierdzić, że w ubiegłym tygodniu niemal wszystkie plantacje rzepaku były już zasilone całą wiosenną dawką N.

Z drugiej strony są także liczne plantacje, które wiosną nie zostały jeszcze w żaden sposób chronione. A jeśli nie było ochrony, to często także i nie podawano boru. Braki w odżywianiu borem mogą w bardzo dużym stopniu przyczyniać się do większej podatności na pękanie łodygi. Możliwa jest więc sytuacja, kiedy rzepak był dobrze zaopatrzony w azot, ale nie otrzymał podstawowej dawki boru. Zakłócona równowaga pomiędzy zaopatrzeniem w główny składnik plonotwórczy a główny mikroelement prowadzi w takiej sytuacji do silnego jednostronnego przenawożenia. Tkanki rośliny są wówczas delikatne, podatne na uszkodzenia.

Dodatkowym problemem w takim układzie jak powyżej jest brak zabiegu regulacyjnego. Pęd główny dąży do dominacji nad resztą rośliny i staje się bardziej narażony na niskie temperatury. Z drugiej strony zwróćmy uwagę, że pęknięcia pojawiają się także na plantacjach chronionych już w okresie wiosennym. Niemniej przy dużych amplitudach temperatur i silnym spadkom w nocy także i te rośliny z silną ochroną są narażone na omawiane tu pęknięcia.



Chowacz mógł przyczynić się do pęknięć

Jedną z przyczyn pękania może być także obecność na plantacji chowacza brukwiaczka. Ten nakuwa roślinę i w ten sposób uszkadza zewnętrzną strukturę łodygi. Chowacz brukwiaczek faktycznie pojawiał się już na plantacjach podczas krótkotrwałych ociepleń, tak więc również mógł przyczynić się do uszkodzeń. Możliwe jest także swoisty splot kilku wydarzeń - niskie temperatury, obecność chowacza etc. Niemniej zwróćmy uwagę, że głównym elementem, który w tej układance przyczynia się do pękania łodygi są dwa czynniki: przymrozki na zmianę z ciepłymi i słonecznymi dniami.

Oczywiście wpływ na podatność do pękania łodyg ma też dobre nawodnienie roślin - tej wiosny dzięki częstym opadom deszczu jak dotąd poziom zaopatrzenia w wodę jest zazwyczaj więcej niż satysfakcjonujący. Dynamiczny rozwój połączony z bogatym nawodnieniem powoduje zamarzanie i rozmarzanie soków komórkowych przy wysokich amplitudach temperatur i nocnych przymrozkach.

Ochrona nie tylko wskazana, ale czasem wręcz konieczna

Pozostaje nam de facto tylko zaplanowanie co możemy w tej sytuacji zrobić. Wskazany jest zabieg fungicydowy, który zabezpieczy rośliny przed patogenami chorobotwórczymi. Takie pęknięcia stanowią łatwą drogę dla chorób - bez większych problemów wnikają do wewnętrznych tkanek rośliny i szybko ją infekują. Najczęściej jest to szara pleśń, ale nie tylko. Jest to sytuacja podobna do rany na skórze - jeśli nie zostanie odkażona i zabezpieczona to jesteśmy znacznie bardziej podatni na wnikanie szkodliwych organizmów do wnętrza.

W gospodarstwach, które nie wykonały jeszcze żadnego zabiegu sytuacja jest dość klarowna. W najbliższym oknie pogodowym koniecznie trzeba wykonać ochronę fungicydową. Co prawda pierwszy zabieg w rzepaku ma także za zadanie wykonanie regulacji, jednak w obecnych fazach rozwojowych rzepaku efekt regulacyjny będzie już w wielu przypadkach niewielki. Pęd główny zaczął dominować nad resztą rośliny i można powiedzieć, że w tej chwili będziemy mieli do czynienia z odwróconymi proporcjami - mocniejszy efekt fungicydowy kosztem nieco słabszej regulacji. Jednakże na takich plantacjach silna ochrona przeciw patogenom chorobotwórczym jest wskazana.

Fot. 1 Na zdjęciu powyżej widoczne pęknięcie po przymrozku, ale również uszkodzenie po żerowaniu chowacza brukwiaczka ( powyżej pęknięcia). Fot. Karol Bogacz



Wydłużenie ochrony i dokarmianie

Na plantacjach gdzie zabiegi regulacyjno - fungicydowe były aplikowane 2-3 tygodnie temu również przyda się drugi zabieg. Choćby ze względu na utrzymanie ciągłości ochrony. Do kwitnienia i zabiegów okołkwitnieniowych mamy jeszcze kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt dni, tymczasem fungicydy nie są w stanie utrzymać efektu ochronnego w tak długim oknie czasowym (4 - 6 tygodni pomiędzy pierwszym zabiegiem a zabiegiem “na płatek”). takich plantacji warto przypilnować tym bardziej, że na ten moment udało się je ”wyregulować” w optymalnych terminach i daje to pewną przewagę na dalszym etapie prowadzenia łanu. W drugim zabiegu można podać choćby triazole (m.in. difenokonazol, metkonazol).

Przy okazji aplikacji fungicydowej po pęknięciu łodyg koniecznie należy lustrować plantację pod kątem obecności szkodników. Mogą się pojawiać chowacze, ale w ciągu kilku cieplejszych dni zapewne pojawi się również słodyszek rzepakowy, który w fazie pąka będzie stanowił zagrożenie. Warto także uzupełnić bor - w fazie zielonego pąka rzepak wciąż ma apetyt na ten mikroelement.