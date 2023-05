Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i Australii nowy herbicyd Luximo od BASF przeznaczony jest do zwalczania trudnych gatunków jednoliściennych takich jak: wyczyniec polny, życica wielokwiatowa czy miotła zbożowa. Obserwowaliśmy jak w warunkach Wielkiej Brytanii radzi sobie ten herbicyd na polach o bardzo silnej presji wyczyńca polnego.

BASF przedstawia nowy herbicyd Luximo, do stosowania przedwschodowego w pszenicy ozimej.

Zawiera on cynmetylinę, substancje czynną z zupełnie nowej grupy chemicznej, sklasyfikowanej wg HRAC do grupy 30.

Ma on zadanie kontrolować uciążliwe chwasty głównie jednoliścienne takie jak: wyczyniec polny oraz życica wielokwiatowa.

Wielka Brytania od lat zmaga się z poważnym problemem wyczyńca polnego. Jest to na wyspach zdecydowanie chwast nr1. Jest to efekt nałożenia się wielu czynników. Gatunkowi temu sprzyjają podmokłe i żyzne gleby oraz łagodny klimat. Jeśli na to nałożymy dodatkowo błędy poczynione w agrotechnice a przede wszystkim w ochronie (stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania) to finalnie na polach obserwujemy ogromną kompensację trudnych w zwalczaniu chwastów i co ważne nagromadzenie biotypów odpornych.

- Wyczyńca polnego na moich polach dostałem w spadku po dziadku – żartował Daniel King, rolnik brytyjski gospodarujący w hrabstwie Lincolnshire. To praktycznie jedyny gatunek na polu z którym obecnie mam problemy w zwalczaniu. Dlatego stosuje kompleksowe działania, aby zmniejszyć do minimum presję tego gatunku oraz liczbę chwastów na jednostce powierzchni jak również nie dopuścić do odnowienia banku nasion w glebie – tłumaczył King w czasie spotkania polowego, które miało miejsce w drugiej dekadzie maja br.

Daniel King gospodaruje na 800 ha. Na połowie z nich uprawia pszenicę ozimą Fot. A. Kobus

Wyczyniec polny – chwast nr 1 w Wielkiej Brytanii

Patrząc na ekspansję wyczyńca polnego na wyspach powinniśmy uczyć się na błędach tamtejszych rolników i zawczasu wdrążać działania, które nie dopuszczą to podobnej sytuacji. Problem wyczyńca polnego jest także bardzo wyraźny w Niemczech, a także Dani. W Polsce z wyczyńcem zmagają się przede wszystkim rolnicy z północnych regionów, w tym głównie z Warmii, Mazur i Żuław Wiślanych.

- Ocenia się, że w Wielkiej Brytanii około 69,5% pól jest opanowanych w stopniu umiarkowanym bądź silnym przez wyczyńca polnego i/lub życicy wielokwiatowej. W Niemczech natomiast jest to około 39,3% - mówił podczas spotkania prasowego wiceprezes Michael Wagner, BASF Agricultural Solutions EMEA Północ.

Jedna roślina wyczyńca może wytworzyć nawet kilkanaście rozkrzewień zakończonych kłosami Fot. A. Kobus

Jak zaznaczał także podczas swojego wystąpienia, na rynku ubywa substancji czynnych, co nie ułatwia opracowywania skutecznych rozwiązań na bardzo trudne i palące problemy w ochronie. Obecnie Wielka Brytania jest poza unijnymi strukturami, dlatego proces rejestracyjny nowych produktów opiera się na wewnętrznym prawie krajowym. Nieco łatwiej jest tam zarejestrować nowości w porównaniu do krajów UE. Dlatego pierwsza rejestracja na Starym Kontynencie dotyczyła właśnie Wielkiej Brytanii. Co więcej problem z wyczyńcem jest tu tak powszechny, że rolnicy sami domagali się nowych rozwiązań. W krajach UE na rejestracje tego produktu musimy jeszcze chwilę poczekać. Jak wspominano podczas spotkania, być może uda się to za 2 lub 3 lata.

Michael Wagner, BASF Agricultural Solutions EMEA Północ (z lewej) oraz ł Stuart Kevis, kierownik ds. rozwoju biznesu, BASF Agricultural Solutions UK

Nowy herbicyd – nowe możliwości

Wracając jednak do preparatu Luximo, wokół którego koncentrowano się podczas spotkania prasowego, jak informowano ma to być nowe narzędzie do zwalczania odpornych chwastów. Jak informował Stuart Kevis, kierownik ds. rozwoju biznesu, BASF Agricultural Solutions UK, stosując go udaje się uzyskać kontrolę wyczyńca ocenianą na poziomie 86% skuteczności.

Jest to więcej o około 5% od dotychczasowych standardów rynkowych. Wydawało by się, że to niewiele, jednak kto ma problem z wyczyńcem na polu, wie jak trudny to jest przeciwnik a obecnie wymaga on wdrożenia wielu działań, także w zakresie agrotechniki, by kontrolować jego ekspansje.

Luximo poleca się go stosować przedwschodowo najlepiej w ciągu 24-48 godzin od siewu, na dobrze uprawioną glebę. Można go aplikować do fazy szpikowania pszenicy. Na wyczyńca stosuje się dawkę 500g cynmentyliny/ha. Wielkiej Brytanii poleca się go stosować łącznie z pendimentaliną.

Jak zaznaczał Stuart Kevis stosowany solo Luximo przewyższał w skuteczności flufenacet (w dawce 240g/l). Należy mieć także świadomość, że na celowniku UE są wszystkie doglebowe środki, w tym flufenacet czekający na ponowne rozpatrzenie przez KE. Nie trzeba tłumaczyć producentom pszenicy co oznaczać by mogło wycofanie go z rynku. Niestety w dalszej perspektywie czasowej jest to możliwe.

- Postrzegam ten herbicyd nie tylko jako alternatywę dla flufenacetu, ale nawet jako jego zamiennik – tłumaczył Stuart Kevis.

Na polach Daniela Kinga założone jest doświadczenie z pszenicą ozimą i różnymi wariantami ochrony i kontroli wyczyńca. Na zdjęciu kontrola, czyli poletko nietraktowane żadnymi herbicydami. Jak widać zdominowane jest ono wyczyńcem polnym Fot. A. Kobus

12 ton pszenicy ozimej i zacięta walka z wyczyńcem

Jak wspomniano wcześniej wyczyniec opanował także pola Daniela Kinga. Gospodaruje on na około 800ha, w tym 400 ha ma pod pszenicą ozimą. Wyczyńca traktuje bardzo poważnie. Obecnie w celu ograniczania ekspansji tego gatunku stosuje on między innymi dwukrotną aplikację glifosatem na ściernisko, opóźnia specjalnie siew (nawet do końca października).

Stosuje wiele rozwiązań chemicznych, rotując nimi i wie, że wystarczy jeden rok zaniedbań i pojawienia się wielu osobników w łanie, a problem wraca ze zdwojoną siłą. Walkę z chwastami opiera na preparacie Luximo, DFF oraz pentimentalinie.

Jak podał w rozmowie na jesienne odchwaszczanie wydał w tym roku ok. 109 funtów brytyjskich. Jak tłumaczył z wyczyńcem nie ma żartów. Gleby ma żyzne, o wysokim pH, a rozwojowi pszenicy sprzyjają także sukcesywne opady. Praktycznie co roku udaje mu się uzyskać imponujący wynik.W zeszłym sezonie średnio zebrał 12t/ha. W tym roku jego wiodącą odmianą pszenicy w gospodarstwie jest Champion.

Plantacje produkcyjne pszenicy były wypielęgnowane z widocznymi pojedynczymi kłosami wyczyńca wystającymi ponad łan pszenicy. W dniu odwiedzin (17 maj) pszenica wchodziła w fazę liścia flagowego.

Pszenica ozima, 17 maja 2023r., Lincolnshire UK, gospodarstwo Daniela Kinga

Pszenica odznaczała się dobrym stanem fitosanitarnym (widoczna niewielka presja mączniaka prawdziwego oraz septoriozy paskowanej liści). Na uwagę zwracały także mocne i grube źdźbła, rzadko spotykane w warunkach naszych gleb piaszczystych oraz silne skrócenie łanu.

Ponadto w gospodarstwie uprawia jeszcze rzepak, jęczmień jary oraz owies zarówno jary jak i ozimy, a także fasolę.

Rolnictwo potrzebuje innowacji

Nie tylko Luximo ma wzbogacić portfolio produktów dostępnych w Europie. Spotkanie polowe w Wielkiej Brytanii było także okazją to przybliżenia nowości produktowych jakie firma planuje wprowadzić na rynek.

- Rolnictwo musi przejść ogromną transformację, aby zapewnić wystarczającą ilość żywności dla rosnącej populacji, jednocześnie minimalizując wpływ rolnictwa na klimat i środowisko – mówił podczas konferencji wiceprezes Michael Wagner.

Dlatego firmy fitofarmaceutyczne spieszą się, by dostarczyć rolnikom nowych rozwiązań na potrzeby coraz bardziej wymagającego rolnictwa.

- Innowacje stosowane na dużą skalę, które mogą sprawić, że rolnictwo stanie się bardziej produktywne i bardziej zrównoważone – przekonywał Wagner.

Będąc konsekwentni w tych obietnicach, BASF do końca tej dekady planuje wprowadzić na rynek: pszenicę hybrydową: Ideltis, kolejne odmiany rzepaku i słonecznika marki InVigor. Z zakresu ochrony spodziewać się należy kolejnych produktów fungicydowych opartych na Revysolu, w tym także do zaprawiania nasion pszenicy oraz soi (produkty Relenya, Teraxxa, Pavecto).

Na rynki europejskich mają się pojawić także nowe herbicyd Tirexor. Wkrótce firma także się spodziewa dopuszczenia do stosowania nowych insektycydów zwierających zupełnie nową substancję czynną Axalion, skuteczną na owady o ssącym i kłującym aparacie gębowym (mszyce, mączliki) i jednocześnie zabezpieczającą uprawy przed zawirusowaniem.