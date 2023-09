Małe białe motylki widoczne na spodniej stronie liści rzepaku to nic innego jak mączliki warzywne. Szkodnik podobnie jak mszyce należy do pluskwiaków i wysysa z roślin soki, osłabiając wzrost i rozwój roślin. Suchy i ciepły wrzesień bardzo sprzyja jego licznym pojawom na plantacji rzepaku.

Mączlik warzywny (Aleyrodes brassicae) jest niewielkim, białawym owadem, którego długość ciała nie przekracza 1,5-2 mm.

Ich szkodliwość polega na tym, że jeśli występują licznie osłabiają rośliny i narażają je na zagrożenie ze strony innych agrofagów.

Nie wszędzie mączliki występują w dużym nasileniu. Jest to problem lokalny i często związany ze strukturą upraw w regionie. Mączlik przede wszystkim licznie w rzepaku pojawia się tam, gdzie dużo uprawia się warzyw kapustnych. Jest to jeden z najważniejszych szkodników tych upraw. Szkodnik w naszym klimacie daje od 5 do 6 pokoleń w całym okresie wegetacyjnym. Cykl rozwojowy jednego pokolenia to 3–4 tygodnie. Warto tu dodać, że na południu Europy może on wytworzyć nawet ponad 10 pokoleń w czasie sezonu.

Zmiany klimatu wybitnie mu sprzyjają, jest to bowiem szkodnik ciepłolubny. Coraz częściej mączlik występuje w uprawie rzepaku. Pojawia się jesienią na młodych roślinach. W przypadku suchej i ciepłej pogody (jaką zanotowaliśmy w tym roku) opanowuje szybko rośliny.

Czas rozwoju jednego pokolenia ściśle zależy od warunków pogodowych, szczególnie temperatury. Przy 16-18°C wynosi średnio 45-50 dni. Z kolei przy temperaturze powyżej 28°C proces ten przyspiesza i już w ok. 19-25 dniach zamyka się cały cykl rozwojowy mączlika. Wrześniowe upały zatem przyspieszyły jego rozwój stąd widoczna wyższa niż zazwyczaj presja tego szkodnika.

Mączlik posiada kłująco-ssący aparat, żywi się sokami roślinnymi, osłabiając tym wigor roślin. Okrada roślinę z asymilatów i składników pokarmowych. To sprawia, że roślina jest źle przygotowana do zimowania

.Nakłucia są także otwartymi wrotami dla chorób grzybowych. Póki co nie udowodniono by szkodnik ten przenosi wirusy.

Co ważne, szkodnik wraz ze spadającą temperaturą jest coraz mniej aktywny. Bez problemu zimuje, by już wczesną wiosną tworzyć kolejne pokolenia.

Czym zwalczać mączliki?

W przypadku tego szkodnika jest zarejestrowanych tylko kilka preparatów ograniczających jego rozwój. Są to mieszaniny acetamiprydu i lamda-cyhalotryny. Pozostałe insektycydy stosowane w zwalczaniu jesiennych szkodników nie zawsze się sprawdzą w przypadku ograniczenia populacji mączlika. Kontaktowo działające pyretroidy nie poradzą sobie z osobnikami bytującymi na spodniej stronie liście. Środek musi działać systemicznie. Używany do zwalczania mszyc acetamipryd ma szanse systemicznie dotrzeć do żerujących szkodników. Mszyce nalatują na rzepak, stąd taka aplikacja ma duży sens.

Mączlik to poważny problem u warzywników

W zwalczaniu mączlika są zarejestrowane w warzywach kapustnych także inne preparaty oparte na takich substancjach jak: flonikamid,

cyjanotraniliprol, spirotetramat. W tej grupie upraw jest także dostępny produkt oparty nienasycone kwasy karboksylowe pochodzenia roślinnego,

Produkty te wykazują wysoką skuteczność na tego szkodnika, ale z racji braku rejestracji w rzepaku, stosować ich w tej uprawie nie wolno.

Warto jednak korzystać z wiedzy jaką posiada ta grupa rolników. Praktycznie co roku zmagają oni się z licznymi nalotami mączlików i opracowali oni wiele metod najskuteczniejszego ich zwalczania. Szkodnik ten bowiem nie jest łatwy w zwalczaniu i przy dużej jego presji ochrona staje się mało skuteczna.