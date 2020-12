Mankozeb bez zatwierdzenia

Nie odnowiono zatwierdzenia kolejnej substancji czynnej. Tym razem jest to mankozeb.

- Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2020/2087 z 14 grudnia nie odnowiono zatwierdzenia substancji czynnej jaką jest mankozeb – poinformowało Vademecum środków ochrony roślin.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a więc już w nowym roku. Decyzja o nieodnowieniu substancji została podjęta 21 października, ale w połowie grudnia dopiero je opublikowano.

Zgodnie z rozporządzeniem koniec handlu środkami opartymi o mankozeb mija 4 lipca 2021 r., a dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany upływa najpóźniej 4 stycznia 2022 r.

Mankozeb to związek z grupy ditiokarbaminianów. Ma działanie kontaktowe (powierzchniowo) i aplikować go można w ochronie roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco na rozwój przędziorków. Wykorzystuje się go m.in. w uprawie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie, ale też w pszenicy na septoriozę liści.

