Na roślinach bukszpanu w rejonie Wielkopolski oraz Podkarpacia zauważono zmasowane żerowanie larw ćmy bukszpanowej. W celu zabezpieczenia bukszpanów należy wykonać w najbliższych dniach zabiegi ochronne.







W celu zapobiegnięcia całkowitemu uszkodzeniu roślin przez aktywnie żerujące w tym okresie larwy zaleca się ochronę chemiczną dostępnymi na rynku środkami ochrony chemicznej - ostrzega w komunikacie fitosanitarnym IOR-PIB w Poznaniu.

Czym zwalczać ćmę bukszpanową?

Ćma bukszpanowa wymaga stałego monitoringu. Jej zwalczanie opiera się na 1 do 4 zabiegach ochronnych. Zwalcza się gąsienice. Występują one na roślinach od kwietnia aż do października lub listopada, z krótkimi okresami przerw, podczas lotu motyli, składaniu jaj lub gdy szkodnik wchodzi w stadium poczwarki. W ciągu roku ćma bukszpanowa wytwarza kilka pokoleń.

- Po wzroście temperatur gąsienic ćmy bukszpanowej wybudzają się z zimowej hibernacji i wznawiają żerowanie na roślinach. Jeżeli ich się nie zwalczy to wejdą w stadium poczwarki i pojawi się wiosenne pokolenie motyli, które się rozleci i znowu zacznie składać jaja. Chcąc skutecznie walczyć z ćmą i ograniczać jej ekspansję należy zwalczać gąsienice po zimowaniu. Konieczne jest zatem dokładne obejrzenie bukszpanów, zwłaszcza wnętrza krzewów celem wykrycia gąsienic. Mogą się ukrywać, więc dokładnie należy rośliny obserwować. Specyficzny zapach także zdradza obecność szkodnika - informuje farmer.pl prof. Paweł Bereś z IOR-PIB w Poznaniu.

Pierwszy zabieg zwalczania wykonuje się po wznowieniu aktywności przez gąsienice po zimowaniu. Zazwyczaj przypada to na okres ostatniej dekady kwietnia do połowy maja.

- Po zaobserowaniu żerujących gasienic należy wykonać pierwszy w tym roku zabieg zwalczający szkodnika - albo biopreparatami na bazie Bacillus thuringiensis spp. kurstaki (Lepinox Plus, BioBit, DiPel DF lub B. thuringiensis spp. aizwai (Xentari WG, Xtreem, Florbac) albo preparatami chemicznymi na bazie acetamiprydu (rejestrację ma Mospilan 20 SP i Marabel 20 SP) bądź wyłącznie dla profesjonalistów jest dostępny także środek oparty o benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG). Od maja należy też instalować pułapki feromonowe do odłowu motyli, aby wiedzieć, kiedy latają, bo w tym czasie będą składane jaja - dodaje naukowiec.

Kolejne zabiegi dotyczą zwalczania gąsienic wiosennego i letniego pokolenia. Warto wiedzieć, że preparaty oparte na acetamiprydzie można stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, a pokoleń jest kilka. Najważniejszy zabieg to ten wiosenny, ograniczający rozwój populacji. Stosując insektycydy albo biopreparaty w ochronie bukszpanów, nie wolno zapominać o naniesieniu preparatu do wnętrza krzewu, a nie tylko jego zewnętrznej części.

Walka chemiczna wzmocniona zabiegami niechemiecznymi

Gdy zaistnieje potrzeba większej liczby zabiegów, można zastosować na zmianę walkę chemiczną i stosować dostępne biopreparaty. Można skorzystać także z innych mniej skutecznych metod takich jak: ręczne zbieranie lub strącanie gąsienic myjką ciśnieniową, wyłapywanie szkodnika za pomocą pułapek feromonowych, stosowanie osłon w czasie wylotów szkodnika (uniemożliwia składanie jaj).