Mieszanki roślin miododajnych – pomoc dla zapylaczy

Rolnicy, aby wesprzeć owady zapylające mogą wysiewać pasy kwietne. Członkowie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przyłączyli się do tej akcji i wysiali 1000 paczek nasion.





W Polsce liczba rodzin pszczelich osiągnęła w 2019 roku około 1,68 miliona, jak pokazuje raport Instytutu Ogrodnictwa – Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. To dobra wiadomość, a także wyzwanie dla owocnej współpracy dwóch branż: rolnictwa i pszczelarstwa.

Nowoczesne rolnictwo dostarcza żywność o wysokiej jakości i z dużą wydajnością. Jednak intensywna uprawa nie zawsze zapewnia owadom zapylającym siedliska umożliwiające im rozmnażanie i rozwój. A pod wieloma względami to owady zapylające gwarantują różnorodność żywności na świecie. Tak więc rolnicy mają do odegrania dużą rolę w ochronie owadów zapylających, m in. poprzez:

- przestrzeganie zapisów etykietowych środków ochrony roślin,

- współpracę z pszczelarzami poprzez koordynowanie terminów zabiegów insektycydowych i terminów wystawiania pasiek w pobliżu upraw,

- tworzenie siedlisk przyjaznych owadom zapylającym.

Takie działania wspierają dzikie owady zapylające oraz pszczoły miodne, które narażone są na choroby i pasożyty i ciągle kurczące się tereny zbierania pożytku. W ostatnich latach także przedłużające się susze i trudne warunki zimowli obniżają kondycję pszczół.

- Wysiewanie pasów kwietnych to nie tylko sposób na zapewnienie pożytku pszczołom miodnym. To przede wszystkim zwiększenie na terenach rolniczych różnorodności dzikich pszczół i owadów pożytecznych, czyli naturalnych wrogów szkodników upraw” – mówi dr Michał Krysiak, Kierownik ds. Zrównoważonego Rolnictwa w firmie Bayer, która wyprodukowała mieszankę nasion roślin miododajnych.

- Specjalna mieszanka roślin miododajnych została skomponowana w taki sposób, aby kwitnące przez całe lato rośliny były chętnie odwiedzane przez naszych pszczelich przyjaciół. Do akcji przyłączyć może się każdy kto chciałby pokazać, że los pszczół nie jest mu obojętny. Zachęcamy również do wysiewu mieszanki w przydomowym ogrodzie lub balkonowych rabatach, dzięki czemu będzie można cieszyć się pięknym zapachem kolorowych kwiatów w nadchodzących miesiącach – dodaje Ewelina Spłocharska, dyrektor Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Źródło: KZPRiRB