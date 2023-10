W standardowych warunkach polowych i meteorologicznych do zwalczania miotły zbożowej powinnismy przystępować jesienią. Jest wtedy taniej, skuteczniej, a dodatkowo okno czasowe zabiegu jest szersze.

Miotła zbożowa jest chwastem powszechnie występującym w uprawach zbóż w Polsce. Jednocześnie trzeba otwarcie powiedzieć, że jej zwalczanie powinno odbywać się w okresie jesiennym.

Jesienią zwalczanie miotły zbożowej jest zdecydowanie bardziej elastyczne - zarówno od strony czasowej, jak też doboru substancji aktywnej.

W przypadku eliminacji miotły przyświecać powinno nam zawsze jedno hasło: odporność. Niestety uodpornienia poszczególnych szczepów miotły zbożowej na substancje aktywne stosowane w okresie wiosennym są coraz szersze. Co więcej - nie wiemy, bez stosownych badań laboratoryjnych, czy miotła zbożowa na naszych plantacjach jest uodporniona. Przypomnijmy, że najwięcej uodpornień miotły odnotowano wobec takich substancji jak m.in. jodosulfuron metylosodowy czy piroksysulam. Niestety kolejne substancje, stosowane wiosną w celu zwalczania gatunków jednoliściennych w zbożach ozimych, również są coraz częściej nieskuteczne wobec tego chwastu.

Dodatkowo miotła zbożowa jest w okresie jesiennym słabsza, bardziej podatna na zatrucie po pobraniu herbicydu. Już z tego tylko względu jej zwalczanie jesienią jest łatwiejsze. A co równie ważne - eliminacja miotły zbożowej z plantacji jest jesienią znacznie tańsza.

Jest czym zwalczać - mamy różne warianty ochrony

Jesienią jedną z popularniejszych substancji eliminujących miotłę zbożową jest chlorotoluron (m.in Toluron 700 SC). Pobierany jest on przez korzenie oraz liście, przy czym większe pobranie następuje drogą doglebową. CTU możemy stosować także wczesną wiosną - substancja może być bowiem podawana do końca fazy krzewienia. Przy czym aplikacja wiosenna dotyczy raczej późno sianych ozimin. Do zwalczania miotły zbożowej stosujemy zazwyczaj dawki na poziomie 1000 - 1500 g. W parze z diflufenikanem możemy obniżyć dawkę CTU do nawet 1000 g.

Wspomniany diflufenikan (DFF) wspiera bowiem substancję partnerską w zwalczaniu miotły zbożowej. Substancja ta zastosowana "solo" również może ograniczyć rozwój miotły, jednak jej skuteczność w pojedynkę nie jest "stuprocentowa". Dokładnie rzecz ujmując maksymalne dawki DFF stosowane pojedynczo pozwalają na unicestwienie miotły zbożowej, ale tylko takiej, która jest maksymalnie w fazie liścieni. Niemniej w duecie DFF + substancja partnerska zwalczająca miotłę zbożową efekty są bardzo dobre. Dawki diflufenikanu oscylują najczęściej w przedziale 100 - 150g/ha i uzależnione są od technologii. W kombinacji z CTU zazwyczaj podaje się 100 g czystego diflufenikanu.

DFF występuje zarówno "solo" (m.in.. Adiunkt 500 SC, Sempra) jak również w gotowych rozwiązaniach - w przypadku połączenia z CTU difluwenikan znajdziemy m.in. w produkcie Legato Pro 450 SC.

Skuteczny wobec miotły zbożowej jest również flufenacet (m.in. Cevino 500 SC, Starfire 500 SC). Występuje on często w kombinacji z DFF (np. Komplet 560 SC). Przy takim doborze substancji aktywnych aplikacja może odbywać się do pełni krzewienia. W fabrycznym połączeniu flufenacet występuje także z meatrybuzyną ( m.in w produkcie Expert Met 56 WG).

W kombinacjach z diflufenikanem można także podawać pendimetalinę (np. Activus 400 SC) lub prosulfokarb. (m.in. Boxer 800 EC, Amstaf 800 EC itp). Obie te substancje zwalczają miotłę zbożową, a w przypadku połączenie z DFF uzyskujemy bardzo silne rozwiązanie ukierunkowane na eliminację miotły zbożowej oraz części chwastów dwuliściennych. Takie rozwiązanie stosujemy zazwyczaj do fazy 2 - 3 liści zbóż ozimych.

Do substancji zwalczających miotłę zbożową w okresie jesiennym zaliczymy także mezosulfuron metylowy(np. Alister Grandę 190 OD - w połączeniu z jodosulfuronem metylosodowym oraz DFF)) czy beflubutamid (BeFlex 500 SC).

Jesienne wschody miotły zbożowej najgroźniejsze

Miotła zbożowa wschodzi głównie jesienią - jej wschody w tym okresie przypadają co do zasady na październik oraz listopad (choć jest to w dużej mierze uzależnione od temperatury i ogólnie warunków atmosferycznych). Niemniej możemy spodziewać się wschodów miotły kilkanaście dni po siewie zbóż.

Generalnie wschody jesienne miotły są najgroźniejsze - m.in. ze względu na liczebność. Ponadto miotła z jesiennych wschodów potrafi bardzo dobrze się krzewić - poziom jej rozwoju może być znacznie większy niż zbóż. Z kolei z uwagi na wspomnianą liczebność ogranicza dostęp rośliny do składników pokarmowych i wody.

Chwast ten jest odporny nawet na silne mrozy - same wschody miotły obserwujemy zresztą nawet w niskich temperaturach.

Okno czasowe do wykonania zabiegu jest - jak już wspominaliśmy - szerokie. Również zasób substancji czynnych pozwala na wysoką elastyczność - ochronę możemy wykonywać bezpośrednio po siewie, jak i po wschodach - w istocie nawet do końca jesieni.

W praktyce nie możemy zrezygnować ze zwalczania tego chwastu - implementacja przynajmniej jednej z powyższych substancji aktywnych będzie konieczna w aplikacji jesiennej. Przy czym pamietajmy, by dobierać substancje w odniesieniu do sytuacji na danym polu. - w przypadku, gdy roślina uprawna jest już w fazie 3-4 liści lub nawet na początku krzewienia nie sięgajmy po substancje działające przede wszystkim doglebowo (jak np. prosulfokarb) - te zachowajmy np. do ochrony późno sianych ozimin, gdzie chcemy wykonać zabieg ochronny bezpośrednio po siewie. Jednocześnie godne polecenia będzie podanie nawet dwóch substancji pozwalających na elimację miotły zbożowej (np. chlorotoluron + diflufenikan czy też flufenacet + diflufenikan).