Monsanto kwestionuje zakaz stosowania glifosatu w Meksyku

Gigant agrochemiczny uzyskał tymczasowe zawieszenie decyzji, która ma na celu wyeliminowanie stosowania glifosatu do 2024 roku. Rząd odwołał się od tego orzeczenia.

Sąd, 15 kwietnia, orzekł na korzyść firmy Monsanto (należącej do koncernu Bayer) w procesie, który toczył się na początku kwietnia przeciwko decyzji tamtejszego rządu o ograniczeniu stosowania gilfosatu. Sąd zezwolił firmie na kontynuowanie sprzedaży środków do czasu wydania ostatecznego orzeczenie w tej sprawie 7 maja.

Sędzia swoją decyzję argumentował tym, że bez zezwolenia na tymczasowe stosowanie glifosatu i kukurydzy GMO istniałoby poważne ryzyko zaburzenia produkcji i dostaw żywności – podaje agencja Reuters, która dotarła do orzeczenia sądu.

Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych zapowiedziało, że odwoła się od tej decyzji i ostro skrytykowało ofensywę Monsanto. "Zawsze będziemy stanowczy w bronieniu Meksykanów przed interesami, które zagrażają życiu i prawu do zdrowego środowiska" - napisało ministerstwo w oświadczeniu cytowanym przez dziennik „El Pais”.

Przypomnijmy, 31 grudnia 2020 roku meksykański rząd wydał dekret, w którym zakazał stosowania glifosatu oraz kukurydzy GMO do 2024 roku. Tym samym dołączając do niektórych krajów, w których stosowanie tego herbicydu zostało zakazane lub znacząco ograniczone po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia w 2015 r. zaklasyfikowała glifosat jako "prawdopodobny czynnik rakotwórczy".

Monsanto stoi na stanowisku, że jego sztandarowy produkt jest bezpieczny. Firma opatentowała go w 1974 roku pod marką Roundup i po tym, jak została zmuszona do zapłacenia wielomilionowych odszkodowań, stał się on symbolem problemów nie tylko tej firmy, lecz całej branży chemii rolnej. „Glifosat jest bezpieczny i potwierdzają to setki badań naukowych” – oświadczyła firma. Niestety, póki co Bayer nie chcę się ustosunkować do decyzji sądu, argumentując, że proces jest w toku.