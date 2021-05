Mospilan 20 SP z czasowym zezwoleniem do zwalczania mszyc w buraku cukrowym

Do zwalczania mszyc w buraku cukrowym można będzie wykorzystać także acetamipryd. Informujemy, że Mospilan 20 SP uzyskał czasowe zezwolenie na zwalczanie tych szkodników. Jest ono ważne od dnia 31.05.2021 do 15.09.2021r.

To już kolejny insektycyd, dla którego udało się uzyskać czasowe zezwolenie dla zwalczania mszyc w buraku. Obecnie zarejestrowane są jedynie 2 preparaty na bazie tylko deltametryny (Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW). Na zasadzie czasowego zezwolenia dopuszczony jest także preparat Closer (sulfoksaflor).

Myszce są obecne w buraku

O występowaniu szkodników (w tym mszycy trzmielinowo-burakowej) jak i możliwościach ich zwalczania pisaliśmy kilka dni temu:

Mszyc jest coraz więcej, dlatego należy się spodziewać się, że wkrótce niektóre plantacje wymagać będą ochrony insektycydowej. Na młodych liściach występują zarówno formy uskrzydlone (założycieli rodów) jak i coraz liczniejsze kolonie.

Mospilan 20 SP, który uzyskał czasowe pozwolenie od dnia 31.05.2021 do15.09.2021 oparty jest na acetamiprydzie. Jest to substancja czynna, która działa kontaktowo i żołądkowo, natomiast na roślinie preparat działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Maksymalna i jednocześnie zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,2 kg/ha. Okres karencji wynosi 14 dni

Zastosować go można w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).