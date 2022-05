Zobacz galerię

Sumi Agro Poland zorganizowała cykl spotkań Mospilan Tour, które są poświęcone ochronie insektycydowej upraw. To pierwsza edycja, ale jak zapowiada firma, w przyszłych latach, mają nadzieję na kolejne.

Przedstawiciele Sumi Agro Poland odwiedzili 12 lokalizacji na terenie całego kraju. Portal farmer.pl obecny był w Starych Olszynach na Mazowszu, na terenie partnerskiego sklepu Boryna.

Mospilan w roli głównej

Cały cykl opierał się na flagowym produkcie firmy, czyli na Mospilanie 20 SP. Przypominamy, że jest to insektycyd, który jako substancję czynną zawiera acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów. Wachlarz upraw w których można go aplikować jest bardzo szeroki, od rzepaku, po ziemniaka, rośliny bobowate, ale też i ogrodnicze.

- Miło nam gościć Mospilan Tour w siedzibie naszej firmy. Mospilan zajmuje czołowe miejsce w sprzedaży środków ochrony roślin już od wielu sezonów. Sprzedajemy go stacjonarnie, jak również internetowo. To środek, który cieszy się bardzo dużą popularnością – mówiła witając gości Izabela Wilczak, która reprezentuje firmę Boryna, partnera handlowego Sumi Agro i jednego z gospodarzy przedsięwzięcia.

- Witamy w zagłębiu produkcji polskich owoców jagodowych w przeddzień startu sezonu, bo pierwsze owoce truskawki z produkcji tunelowej powoli pojawiają się na rynku. Mospilan jest produktem, który jest na rynku najdłużej z insektycydów jakie znam i miejmy nadzieję, że jeszcze długo z nami zostanie – dodał Adam Borzęcki, szef firmy Boryna, odnosząc się do kwestii wciąż wycofywanych z rynku środków ochrony roślin.

Mospilan 20 SP czeka na czasową rejestracje w buraku

Jacek Preuss, przedstawiciel Sumi Agro na terenie, którego gościliśmy, wyjaśnił ideę organizacji Mospilan Tour. – Mospilan jest to lider rynku insektycydowego. Tych substancji czynnych w ostatnim czasie wypadło z rynku, a Mospinal przoduje. Jest to produkt o bardzo szerokim zastosowaniu. W etykiecie ma ponad 50 roślin w których można ten go aplikować. Są to uprawy rolnicze, sadownicze, ale też i warzywnicze – powiedział. Jak dodał, firma cały czas nad nim pracuje i „podnosi” jego kwalifikacje.

- W zeszłym roku dostał czasową rejestrację do stosowania w buraku cukrowym pod kątem mszyc. Zmieniła się też jego forma użytkowa. Dostępny jest w formie woreczków wodno rozpuszczalnych żeby chronić osoby, które go stosują. Co bardzo istotne jest bezpieczny dla owadów, dla pszczół dla owadów dziko żyjących – wymieniał podczas spotkania Preuss.

Podkreślał, że środek ten wpisuje się w dzisiejszą politykę tzw. zielonej transformacji. - Dlatego też to nasze spotkanie. Chcemy wyjść do użytkowników. Przypomnieć im o tym produkcie – mówił.

Jak dodała z kolei Marta Strzelecka-Berek z Sumi Agro, w tym roku ponownie Mospilan 20 SP, zgłoszony został do czasowej rejestracji w uprawie buraka cukrowego przeciwko mszycom. Podobnie jak w roku ubiegłym. - Mamy nadzieję, że ostatecznie otrzymamy stałą rejestrację – dodała.

O zielonej transformacji

Na koniec spotkania krótki wykład wygłosił dr hab. Zbigniew Jarosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lulinie, ekspert z zakresu nawożenia i biostymulacji roślin sadowniczych. Ocenił on stan plantacji upraw owoców miękkich. Ale też, jako osoba blisko związana z praktyką pozwolił sobie na komentarz odnośnie przyszłości rynku i wpływie przepisów Europejskiego Zielonego Ładu, które mają wkrótce obowiązywać.

- Moim zdaniem, to co dzieje się w związku zielonym ładem, dzieje się za szybko. Za szybko tracimy dobre rozwiązania, a za wolno wchodzą rozwiązania alternatywne. W pewnym momencie plantatorzy stają przed dylematem. Nie bardzo wiedzą, co zrobić. I wtedy może im wpaść do głowy pomysł sięgania po rozwiązania inne. Nie do końca legalne - powiedział.