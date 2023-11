Zezwolenie na stosowanie glifosatu jest ważne do 15 grudnia 2023r.; Fot. AK

Glifosat jest obecnie zatwierdzony w Unii Europejskiej do 15 grudnia 2023 r. Jakie jest stanowisko resortu rolnictwa w sprawie tej substancji?

W połowie listopada odbędzie się drugie głosowanie w UE w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu.

Decyzja musi zapaść do 14 grudnia, gdyż aktualne zezwolenie wygasa 15 grudnia 2023 r.

Jak zapewnia MRiRW Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.

13 października państwa członkowskie głosowały w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCOPAFF) nad wnioskiem Komisji dotyczącym odnowienia na 10 lat stosowania glifosatu. Nie uzyskano jednak większości kwalifikowanej w Stałym Komitecie. W rezultacie propozycja oparta na opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zostanie przedłożona Komisji Odwoławczej. Oczekuje się, że komisja omówi i głosuje nad wnioskiem Komisji w pierwszej połowie listopada.

Pisaliśmy o tym w dniu 13 października na łamach portalu farmer.pl.

Jak głosowała Polska?

O glifosat pytał MRiRW Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 17 października 2023 r. Dopytywał o dalsze działania w celu odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informacje:

- Polska, biorąc pod uwagę wyniki oceny naukowej, jak również potrzeby rolników oraz mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, poparła w dniu 13 października 2023 r. propozycję Komisji Europejskiej odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat do stosowania w środkach ochrony roślin - czytamy w komunikacie KRIR nadesłanym z MRiRW.

Polska poprze glifosat w drugim głosowaniu

Oznacza to, że Polska popiera przedłużenie odnowienia glifosatu na terenie UE i tak głosowała 13 października. Francja, Niemcy, Holandia i Belgia przykładowo wstrzymały się od głosu. Przeciwko przedłużeniu zezwolenia głosowały natomiast Austria, Luksemburg i Chorwacja.

Jak zapewnia resort rolnictwa, w najbliższym głosowaniu nie zmieni decyzji i będzie głosowała za odnowieniem tej substancji.

- Ponieważ jednak projekt regulacji nie uzyskał kwalifikowanej większości głosów, w listopadzie 2023 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Odwoławczego, na którym odbędzie się drugie głosowanie w sprawie propozycji Komisji Europejskiej. Data spotkania nie została jeszcze ustalona. Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat - zapewnia MRiRW.

Jeżeli w kolejnym głosowaniu nie uda się osiągnąć większości, to decyzja będzie należeć do KE, która prawdopodobnie przedłuży zezwolenie o 10 lat Eksperci są jednak zdania, że wprowadzone zostaną pewne ograniczenia, jak np. zakaz stosowania tej substancji do desykacji. Czy tak będzie, o tym jednak przekonamy się już niedługo.