Mszyce nalatują na zboża

Głównie na zboża z wrześniowego siewu nalatują mszyce. Zalecamy lustracje plantacji i wyszacowanie zagrożenia. W razie konieczności niezbędny jest zabieg insektycydem.

Z dzikich traw, samosiewów zbóż, roślin zbożowych wysianych w międzyplonach czy jeszcze nie zebranej kukurydzy na młode atrakcyjne pokarmowo plantacje zbożowe nalatują mszyce. W wielu przypadkach niezbędny jest zabieg insektycydowy w celu ich zwalczenia. To jedyny sposób zabezpieczenia roślin przed chorobami wirusowymi, w tym najgroźniejszą chorobą jaką jest żółta karłowatość jęczmienia (BYDV). Jeśli przeoczymy masowe naloty zawirusowanych mszyc, w żaden sposób nie naprawimy tego błędu później.

Jeśli chcemy, uchronić zboża przed wirusami, mszyce należy zwalczać w momencie zanotowania pierwszych osobników na plantacji. Część rolników, zwłaszcza w jęczmieniu ozimym taki zabieg już wykonała. Obecnie jest to trudne ze względu na pogodę i opady. Niemniej jednak po ustabilizowaniu warunków pogodowych warto te zaległości nadrobić.

Jakie szkody wyrządzają mszyce?

Szkodniki wysysają soki i uszkadzają rośliny. Jeśli zainfekują roślinę wirusem (BYDV), roślina słabiej rośnie i przebarwia się na żółto (jęczmień) lub purpurowo (pszenica). Takie objawy często są mylone z objawami niedoborów składników pokarmowych. Rośliny silnie zawirusowane intensywnie się krzewią, zawiązując wiele płonnych, niższych pędów bocznych. W ostateczności roślina wydaje krótsze kłosy, z ziarnem o niskiej masie tysiąca ziaren oraz słabszej jakości. Jeśli wiele roślin będzie zawirusowanych ma to duże znaczenie gospodarcze jeśli chodzi o przyszły plon i jakość ziarna.

Czym zwalczać mszyce?

Niestety etykiety rejestracyjne nie są w tym zakresie często doprecyzowane. Plantatorzy mają wówczas wątpliwość czy dany preparat przeznaczony do zwalczania mszyc można stosować jesienią czy tylko wiosną. Do zwalczania mszyc (założycielek rodów) skuteczne będą pyretroidy. Te jednak gorzej się sprawdzają jeśli mszyce zbudują kolonie (zwłaszcza jeśli ulokują się tuż przy pochwie liściowej). Wówczas słabiej dostępne są dla działania insektycydu kontaktowego. Do dyspozycji są także preparaty będące mieszaniną acetamiprydu i lambda-cyhalotryny. Sięgnąć możemy także po flonikamid.

Oprócz mszyc na plantacje zbożowe może nalatywać także ploniarka zbożówka. Warto tu zaznaczyć, że przeciwko temu szkodnikowi, obecnie nie ma zarejestrowanych insektycydów. Zwalczanie mszyc pokrywające się ze zwalczaniem nalatujących muchówek ploniarki to dobry sposób na zabezpieczenie plantacji przed ewentualnymi późniejszymi szkodami wyrządzonymi przez larwy tego szkodnika.

